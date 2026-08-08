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La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes

La avenida San Miguel de Meruelo pasaría a llevar el nombre de Evaristo Domínguez, el único primer edil con el que ha contado la localidad cántabra en democracia.

Meme del alcalde Evaristo Domínguez

La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes | Antena 3

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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La Avenida principal de San Miguel de Meruelo llevará el nombre de su alcalde, Evaristo Domínguez. Él se desvincula de esta propuesta. "Yo soy un hombre de pueblo, relacionado con todo el mundo, y el tener una calle no me influye absolutamente en nada", nos asegura.

"Se está utilizando el pueblo para servir al alcalde"

La idea no gusta a la oposición. El portavoz del PRC de Meruelo afirma que "se está utilizando al pueblo para servir al alcalde. Para colmar el ego de un alcalde".

Aunque Evaristo lleva 48 años en el cargo, siendo el único con el que ha contado la localidad cántabra en democracia, a algunos vecinos no les parece bien. Hay quien considera que un reconocimiento así se debe hacer cuando la persona deja el cargo. Una mujer comenta que le parece demasiado personalizado. Otra se pregunta, "¿por qué vamos a quitar la avenida San Miguel para poner el nombre de este señor?". Hay quien directamente nos reconoce que no entiende la iniciativa.

Y en las redes no han tardado en surgir los memes. La imagen del alcalde aparece en billetes, en el monte Rushmore o junto a los líderes norcoreanos. Incluso en la estatua de la libertad.

"Es una persona que ha hecho mucho por el pueblo"

Aunque, todo hay que decirlo, la mayoría de los vecinos le apoyan. De hecho, cuesta encontrar a personas que se muestren disconformes. Lo fácil es dar con personas que están con el alcalde. Solo pondremos unos pocos ejemplos. Un hombre nos dice que ve bien que quede el nombre de un hombre que ha levantado el pueblo. A otra no le importaría que le pusieran un monumento en mitad de la plaza. Por último, una mujer afirma que "es una persona que ha hecho mucho por este pueblo y se lo merece".

El propio primer edil entiende que esta avenida que él impulsó lleve su nombre. "Tampoco lo veo tan mal. ¿Qué quieres que te diga?", nos comenta el primer edil.

Evaristo con su Avenida ya está dejando huella. De momento, a base de memes.

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