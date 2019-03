El 'juego de la asfixia' causa una víctima en Pontevedra

El joven de 14 años ha sido encontrado inconsciente frente al ordenador de su casa. Según las investigaciones de la Guardia Civil, el menor estaba jugando al juego del asfixia con otra persona a traves de la cámara web.

Esta nueva moda puede provocar la muerte o el estado de coma. Los vecinos de Cangas no se lo explican, "Me parece muy mal, hay muchos juegos para jugar que no son poner en riesgo tu vida", asegura una joven.

El chico encontrado inconsciente se recupera en un centro hospitalario y de momento no se pueden establecer las consecuencias. Todo depende del tiempo que el cerebro haya estado sin oxigeno.



"Origina alucinaciones, empiezan a perder el control y son frecuentes las convulsiones", ha asegurado una sanitaria. Los servicios médicos alertan sobre la propaganda que se hace de este juego en Internet, sobre todo en páginas de Estados Unidos, donde se dan el mayor número de casos.