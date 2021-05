Un joven denuncia cómo le persiguen y llaman "maricón" en la calle en las redes sociales

El vídeo de un joven que narra que le están insultando llamándole "maricón" y le siguen por la calle mientras graba la escena y camina se ha hecho viral. En las imágenes, el chico explica que un grupo de personas está detrás de él desde que ha salido de clase y de fondo se pueden escuchar los gritos del grupo, que en una de las ocasiones llega a llamarle "maricón".

"Todas esos que hay detrás están gritándome maricón, todos desde que he salido de clase, luego dicen que no hay homofobia" denuncia. El usuario ha compartido las imágenes en su cuenta de TikTok (@kissesforthem) y, aunque es privada, otro perfil de Twitter (@coolturabasura) las ha compartido para denunciar la situación. La cuenta que añadía el vídeo incluía en el mensaje del tuit: "Imagina tener que vivir estos actos de homofobia en manada cada vez que sales de clase ¿tan difícil es educar a tus hijos en el respeto? MENUDA PESADILLA".

Recientemente, el jugador español de waterpolo Víctor Gutíerrez detuvo una competición mientras un miembro del equipo rival le insultaba de la misma manera, le llamaba "maricón". La Federación y el Comité de Competición de Disciplina Deportiva han suspendido al jugador cuatro partidos.

Otro caso también hoy en Valencia

También en Twitter, otro usuario ha denunciado un caso de homofobia hoy en la estación de autobuses de Valencia. El joven relata que hombres de entre 40 y 50 años le han acorralado al salir del servicio preguntándole si era un chico o una chica. En un segundo tuit el mismo chico añadía: "No hay derecho que no pueda ir ni a lavarme las manos tranquilo. Para que digan que ya no hay homofobia en España".