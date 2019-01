Un joven sufre una brutal agresión homófoba en el metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas acusadas de un delito de agresiones y lesiones por un ataque presuntamente homófobo que ha tenido lugar a esta mañana en el metro de Barcelona. Según ha informado la víctima a través de las redes sociales, los cuatro agresores le han increpado cuando se dirigía a trabajar y le han acosado hasta que ha bajado del vagón del metro, en la parada de Urquinaona, donde le han tirado al suelo y le han apaleado.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que han detenido a dos personas en la Línea 4 por agredir a un joven que ha tenido que ser atendido por una herida con corte bajo el ojo, pero han puntualizado que desconocen todavía si se trata de una agresión homófoba.

La víctima ha explicado que los atacantes eran cuatro jóvenes que le han empezado a insultar cuando ha entrado en el metro y que han seguido haciéndolo cuando se ha cambiado de asiento, con frases como "tú no eres hombre, eres un maricón". Según su relato, los agresores le han seguido cuando ha bajado del metro y el joven se ha dirigido al interfono de urgencias de la estación para denunciar la situación, pero no le han dado ninguna solución.

Cuando ha llegado a las escaleras, los atacantes le han derribado y pateado, hasta que han llegado los vigilantes de seguridad del metro, que han retenido a dos de los agresores y han esperado la llegada de los Mossos d'Esquadra, que los han detenido. Posteriormente, la víctima ha sido atendida en el hospital, donde ha recibido seis puntos de sutura bajo el ojo y ya ha sido dado de alta.

Este ha sido su relato en redes sociales:

"Yendo al trabajo en el metro, a las 6 de la mañana, había cuatro niños que al entrar han decidido vacilarme. A la primera me he callado y me he cambiado de sitio, cuando me ha seguido uno ya le he dicho '¿Y a tí qué te pasa?' y se me ha levantado a decirme que le diga de hombre a hombre eso mismo, ya he decidido ignorarle.

Después ha dicho: 'Claro, es que no eres hombre, eres un maricón', a lo cual he contestado que lo que era él es tonto. Han seguido amenazándome hasta que he llamado al interfono de urgencias, me han contestado pero solución no me han dado.

Ya bajando en mi parada, a punto de coger las escaleras, por las espaldas me han derribado y me han pateado. Al principio me defendí y dos acabaron en el suelo, pero eran 4 contra mí así que me encogí a esperar que pasara.

Los vigilantes de seguridad llegaron pronto y me toco la cara y me la encuentro llena de sangre. Finalmente vienen los mossos y la ambulancia. Desde las 6 de la mañana hasta ahora dando vueltas. Al menos ahora se lo que se siente al que te den puntos. Pero claro, veía borroso. Al hospital al oftalmólogo.

Estoy bien, me han dado 6 puntos que me dejaran una bonita cicatriz y el ojo está bien solo que voy a tener un complemento durante un mesecillo. Ahora voy a dormir un rato a ver si puedo".