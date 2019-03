José Bretón rompe su silencio: "Aquí lo importante son nuestros hijos"

El abogado defensor leyó el documento después de visitar a Bretón esta mañana en el centro penitenciario. En la carta, Bretón se dirigé a los medios de comunicación a los que pide que "no se gaste tiempo" en poner en su boca "palabras que ni siquiera pasan por mi mente".

En su opinión "Aquí lo importante son nuestros hijos", asegura. Sigue intentando un acercamiento con Ruth Ortiz, la madre de los menores, que continua en Huelva y hasta ahora no ha ido a visitarle a la carcel: "Nunca he arremetido contra mi mujer, ni tengo nada que reprocharle. Me ha dado los mejores años de mi vida".

"Es más fácil ver las cosas buenas y positivas y que verle defectos y debilidades al prójimo", afirma Bretónen un intento de acallar todas las críticas vertidas contra su persona desde que se convirtió en el principal sospechoso de la policía.