Bretón ensayó con sus sobrinos el plan para la desaparición de Ruth y José

El abogado defensor de José Bretón, el padre de Ruth y José, desaparecidos en Córdoba hace siete meses este martes, ha decidido finalmente no recurrir el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba en el sumario abierto a raíz de la desaparición de sus dos hijos menores de edad, y en el que el juez José Luis Rodríguez Laín no descarta la implicación de otra persona en este caso.

En declaraciones a Europa Press, el letrado José María Sánchez de Puerta ha argumentado su decisión de no presentar recurso contra el auto, porque "no lo considera oportuno ahora mismo, sé la opinión del juez, la de la sala y sería perder el tiempo y adelantar mi defensa".

Así, detalla que lo ha estudiado "muy bien" y en cuanto llegue el contrainforme a la prueba de la Universidad de Valencia "se aportará y a juicio, que es lo que ya quiero", según relata el abogado, quien calcula que la vista oral se celebre en noviembre o diciembre de este año.

Al respecto, indica que enviará el contrainforme al juzgado una vez que lo tenga, pues, por el momento, "el juzgado no me ha dado todos los documentos que necesito y los da con cuentagotas", tal y como manifiesta el letrado, que puntualiza que aún le falta un CD para enviar a los peritos que analicen la prueba de la Universidad de Valencia que avala "al 98 por ciento" que los niños no llegaron al Parque Cruz Conde la tarde del 8 de octubre de 2011, donde denunció el padre que los había perdido de vista.

El letrado explica que el contrainforme a esta prueba, que analiza las grabaciones de cámaras de seguridad en el recorrido del padre desde la finca de la familia paterna en Las Quemadillas --donde estuvo con los niños ese día-- hasta el citado parque, "se está efectuando, pero no se ha terminado".

En cuanto al auto de procesamiento, Sánchez de Puerta apunta que el juez incide en que el padre "ha despistado" desde el principio y él "es el único autor" en este caso, aunque el togado "no descarta" que haya implicada una tercera persona, según relata el abogado, quien considera que es algo "improbable, una cosa que no se puede probar".

Este es uno de los argumentos que recoge el auto de procesamiento, y que se centra en las imágenes de una cámara de seguridad que supuestamente grabó al padre con otra persona en el coche de su hermana, Catalina, y junto a la parcela. Bretón, según su defensa, "en aquel momento no podía estar allí" y en las cámaras "en absoluto se distingue al padre, solo se ven puntos", según señala Sánchez de Puerta, quien este miércoles visitará de nuevo a su cliente en la prisión de Alcolea y a quien el juez procesa por la presunta comisión de dos delitos de detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y con la agravante de parentesco, y por simulación de delito.