José Bretón al capellán: "Alguien me los ha quitado"

El capellán de la prisión, Vicente Benito, ha explicado la conversación que mantuvo con José Bretón en la cárcel y que él mismo le pidió que transmitiera palabra por palabra. Desde el primer momento, Bretón le dijo al párroco que no tenía nada de lo que confesarse, fue más bien una conversación en la que quiso desahogarse.

En esta conversación que duró dos horas en las que José Bretón no paró de llorar llega a decir que los niños han sido secuestrados por algún miembro de la familia de la madre que ha querido hacerle daño a él. De hecho no tiene buenas palabras para Ruth su exmujer y madre de los pequeños, dice que ni ella ni su familia eran tan buenos como él con los pequeños. Se considera a sí mismo un buen padre aunque no dice lo mismo de su mujer. Además, dice que su suegra tiene problemas de alcoholismo y que eso ha influído negativamente en su relación.

En cuanto a la ruptura de su matrimonio, José Bretón le cuenta al capellán que fue crucial la figura del psicólogo al que comenzó a ir Ruth. Dice que a las dos o tres sesiones ella cambió y que se volvió arisca, distante y seca, incluso con los niños.

Después de hablar con él, el cura cree que los niños están vivos, además la impresión que le ha dado José Bretón es que es una persona muy astuta y muy inteligente. También considera que si continúan aplicándole el protocolo de suicidio, se derrumbará. Incluso ha hablado de hacer una huelga de hambre.