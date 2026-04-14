El jefe de mantenimiento de Adamuz mostró "dudas" sobre el cambio "sin respaldo legal" de un tramo de vía

El pasado 13 de marzo, el jefe de la base de mantenimiento del AVE de Hornachuelos, Ángel A. manifestó en una declaración ante la Guardia Civil que tuvo "dudas" ante la petición de cambiar un tramo de vía de soldadura cuando solo había pasado un mes y medio del trágico accidente de Adamuz.

Ángel A. indica que su Jefe de Área, Juan de Dios Lara, "entre los días 3 y 4 de marzo le ordena sustituir cupones (carriles) del desvío norte del PBI de Adamuz que no entraban en las labores de reparaciónde los daños producidos por el accidente".

Añade que el 3 de marzo el Subdirector de Operaciones de Mantenimiento, Javier M. le dijo que tenían que ser ellos los encargados de "realizar la sustitución en el hilo interno en la vía 2". Y él le habría manifestado sus "dudas" "primero porque el material era de una dureza de 350 y ese material es del Departamento de Construcción y por otro lado porque con la orden de sustitución no le dieron ninguna justificación técnica para llevara a cabo, entendió que tendría que haber un respaldo legal para esa actuación, teniendo en cuenta que ese cupón no presentaba ningún desperfecto".

Asegura que fue "la primera vez" que recibió dicha orden sin justificación técnica. Según su versión, Adif no solo retiró los carriles sino también " "parte de las traviesas de hormigón del desvío", en total, "40 traviesas normales tipo monoblock y 12 de las especiales de desvío, estando todas numeradas en sentido de la marcha".

Todas esas piezas a mayores de los cupones se llevaron a la base de mantenimiento de Hornachuelos con el objetivo de "salvaguardarlas por si fueran necesarias para la investigación". Una vez el material llegó a Hornachuelos el responsable de Ángel A. habría dejado constancia que el material se dejaba fuera "dado el volumen, ya que no es factible su custodia dentro de las naves de almacenamiento, quedando los cupones sin vigilancia, tanto de personal como de grabación".