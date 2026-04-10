Novedades sobre el accidente de Adamuz: investigan una pieza cuya procedencia no estaba clara en el tramo afectado

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz sigue sumando interrogantes. En las últimas horas han salido a la luz nuevos detalles que apuntan a posibles problemas de trazabilidad en uno de los carriles, mientras crece la polémica por las contradicciones sobre el estado de la vía antes del siniestro.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha restado importancia a las últimas informaciones, asegurando que "no es ninguna novedad" que el carril estuviera roto 22 horas antes del accidente, algo que según ha recordado ya se trasladó en sede parlamentaria. Sin embargo, declaraciones previas del presidente de Adif apuntaban a que ese extremo era aún una hipótesis pendiente de confirmar por la investigación.

La sustitución, bajo investigación

Uno de los elementos más relevantes conocidos ahora es que, semanas después del accidente, la empresa encargada de instalar los carriles detectó una anomalía: en el tramo afectado habría una pieza cuya procedencia no estaba clara. Según estas informaciones, el fabricante habría advertido de que ese carril no figuraba entre los suministrados, lo que abriría un problema de trazabilidad en una de las líneas ferroviarias más importantes del país, la que conecta Madrid con Sevilla. Ante esa situación, se recomendó su sustitución urgente.

El cambio del carril se llevó a cabo en la noche del 3 al 4 de marzo, en una actuación que ahora está bajo el foco judicial. Fuentes de Adif sostienen que la intervención no se realizó de forma irregular y que fue comunicada previamente a la jueza. En paralelo, tanto la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como la Guardia Civil continúan analizando lo ocurrido para determinar si este elemento pudo influir en el descarrilamiento que dejó 46 víctimas.

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