Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid: "El primer interesado en ver si ha hecho algo mal es el partido socialista"

Juan Lobato, el exsecretario general del PSOE en Madrid y actual senador socialista por Madrid, ha destacado en una entrevista con Manu Sánchez en las 'Noticias de la mañana' que están siendo "días duros en la parte emocional" por todo lo que rodea al partido.

"Lo más importante para el partido socialista es la democracia y el Estado de derecho", Lobato recalca que "espera" que las investigaciones que se están realizando, lleguen al final e incluso asegura que el PSOE debe "abrir una investigación propia" para ver que ha ocurrido.

Los implicados tendrán que ir por la vía judicial y, desde dentro el partido, tienen que informar de los resultados. Lobato achaca que "deben investiga hasta el final". Al nivel orgánico, al PSOE le toca ser proactivo y ver lo que ha ocurrido, "esa es la prioridad".

¿Pedro Sánchez testificando?

A la pregunta de si Pedro Sánchez no está lejos de testificar, Lobato destaca que si eso ocurre, "deberá colaborar con la justicia" y aportar toda la documentación que se le reclame. "Es lo deseable en un partido socialdemócrata".

Juan Lobato ha destacado que cuando salga Pedro Sánchez, el partido "seguirá", "el PSOE lleva 150 años en pie" porque ha tenido el valor de seguir adelante. La clave del PSOE está "en esos pueblecitos y localidades en dónde tenemos socialistas que se dejan la piel y no ganan ni un euro".

"Vendrá etapas nuevas y nuestra base es tener a toda esa gente en todos los lados del país".

La preocupación del PSOE

Juan Lobato recalca que el "sistema jurídico y de derecho debe investigar". El peligro para Lobato es que, habiendo una sospecha, no se investigue. "Transparencia, asumir responsabilidades y errores propios", las tres cuestiones que destaca el socialista. "El PSOE está para ayudar a la gente en cada territorio y en España".

Finalmente, Lobato asegura que el primer interesado en ver si ha hecho algo mal para corregirlo es el PSOE. Son temas "muy graves" que afectan al partido. "Lo mejor es que se investigue hasta el final y que las sentencias, sean de absolución o condena, se produzcan cuanto antes".

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