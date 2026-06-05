Efemérides de hoy 5 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 5 de junio?

El 5 de junio de 2022, fallece a los 90 años la actriz de doblaje catalana Rosa Guiñón. Nacida en Barcelona en 1932, desarrolla una extensa trayectoria en el doblaje cinematográfico desde la década de 1950. Pone la voz en castellano a actrices como Meryl Streep, Julie Andrews o Audrey Hepburn, y participa en más de 1.700 películas. Entre sus trabajos más emblemáticos figuran los doblajes en las películas Mary Poppins, Desayuno con diamantes, West Side Story o Memorias de África. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas comunica su fallecimiento al día siguiente.

Durante su carrera participa en espacios televisivos relacionados con el cine. Entre ellos figura su aparición en el programa semanal Mírame, de Antena 3, presentado por Mar Saura y dedicado a la actualidad cultural. En esta entrega, Rosa Guiñón responde a las preguntas sobre su papel como una de las voces más reconocidas del cine y la televisión.

Un 5 de junio, pero de 1964, The Rolling Stones ofrece un concierto en Estados Unidos por primera vez, en San Bernardino. La actuación tiene lugar en el Swing Auditorium, dentro de una gira organizada tras el creciente éxito del grupo en Reino Unido. La banda, formada entonces por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts, comienza así su entrada en el mercado estadounidense en plena expansión del rock británico.

El concierto se celebra como comienzo de una gira para promocionar su primer álbum editado en Estados Unidos, en un momento de fuerte competencia con otros grupos británicos. Durante aquella primera gira norteamericana actúan en varias ciudades y participan en programas de televisión, aumentando rápidamente su popularidad. Con el paso de los años, The Rolling Stones se convierte en una de las bandas más míticas y longevas de la historia del rock.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de junio?

1625.- Rendición de Breda, entrega de la ciudad holandesa a las tropas españolas, inmortalizada por Diego Velázquez en su obra 'Las Lanzas'.

1806.- Napoleón I nombra rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte.

1854.- Se cursa el primer telegrama conocido en España, desde Guadalajara a Madrid.

1953.- Se inaugura en Barcelona la factoría de la empresa automovilística SEAT.

1963.- El ayatolá Jomeini es arrestado por las autoridades iraníes y tienen lugar grandes disturbios en Teherán contra el régimen del Sha.

1967.- Comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y una coalición integrada por Egipto, Siria y Jordania, que concluiría con la victoria israelí.

1968.- Atentado contra el senador Robert Kennedy en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Fallece al día siguiente.

1981.- Los centros de control y prevención de la enfermedad de EE.UU. reconocen por primera vez la existencia del SIDA en una conferencia de prensa en los Ángeles, aunque su nombre oficial lo recibió en 1983.

1984.- Indira Gandhi ordena al Ejército asaltar el Templo Dorado, principal centro del culto sij, donde se habían atrincherado cientos de independentistas, mueren más de 300 personas en la llamada 'Operación Blue Star'

2009.- Mueren 49 niños menores de 4 años en el incendio de una guardería en la ciudad mexicana de Hermosillo.

2018.- Mariano Rajoy anuncia que deja la presidencia del Partido Popular.

¿Quién nació el 5 de junio?

1723.- Adam Smith, economista escocés.

1878.- Pancho Villa, revolucionario mexicano.

1898.- Federico García Lorca, poeta español.

1942.- Teodoro Obiang Nguema, dictador de Guinea Ecuatorial.

1962.- Astrid de Sajonia-Coburgo, princesa belga.

1979.- David Bisbal, cantante español.

¿Quién murió el 5 de junio?

1826.- Carl María von Weber, compositor y pianista alemán.

1854.- Jenaro Pérez Villaamil, pintor español.

2002.- Carlos García-Berlanga, músico de la "movida madrileña", fundador de la banda Kaka de Luxe.

2013.- Douglas Glenn , ‘Dee Dee Ramone’, bajista de la banda Ramones.

2004.- Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989.

2021.- Cristina Yuste, periodista española.

¿Qué se celebra el 5 de junio?

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Lucha Contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada.

Horóscopo del 5 de junio

Los nacidos el 5 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 5 de junio

Hoy, 5 de junio, se celebran san Fernando de Portugal y san Bonifacio.