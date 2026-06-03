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Mueren 5 policías forales al chocar contra un camión cisterna en la autopista AP-8 a su paso por Elgoibar

Los cinco ocupantes la furgoneta han muerto y el conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Camión accidentado

Mueren 5 policías forales al chocar contra un camión cisterna en la autopista AP-8 a su paso por Elgoibar | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Trágico accidente el que ha tenido lugar a primera hora de este miércoles. En la autopista AP-8, a su paso por Elgoibar (Gipuzkoa) una furgoneta ha impactado contra un camión cisterna, según las informaciones facilitadas por el Departamento vasco de Seguridad. Los cinco ocupantes de una furgoneta han muerto. Los cinco muertos en el accidente de tráfico ocurrido este miércoles en Gipuzkoa son policías forales navarros, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario. Todo ha ocurrido en el punto kilométrico 69, en sentido Bilbao, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga. La AP-8 se encuentra totalmente cerrada en ambos sentidos. En dirección Bilbao desde Elgoibar no se puede circular y en sentido Behobia, está cerrado desde el enlace de la AP-8 con la AP-1 en Eibar.

Este trágico suceso tiene lugar después de otro accidente en el que fallecieron tres personas: un hombre de 47 años de edad, una joven de 17 años y un bebé de cuatro meses. Este fue en la carretera N-122, en el término municipal de Agón.

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