Cortes de metro y tren por la visita del Papa León XIV a Madrid: días, líneas y paradas cerradas

La visita oficial del Papa León XIV a Madrid provocará importantes restricciones de movilidad entre el 6 y el 8 de junio, especialmente en el eje Castellana–Bernabéu y en la zona centro (Cibeles, Recoletos y Prado). Las principales afecciones afectarán tanto al tráfico rodado como a varias estaciones de Metro.

El Ayuntamiento ha organizando un plan especial de movilidad para satisfacer las necesidades previstas. Aun así, el alcalde José Luis Martínez-Almeida advirtió que serán días muy complicados. Entre las medidas ya anunciadas hay cortes de tráfico, refuerzo en el suburbano, así como tramos horarios donde estará suspendido en vías de garantizar la seguridad de los peregrinos, y una promoción de la inclusión del teletrabajo por parte de las empresas. Se esperan más de dos millones de personas. Consulta los cortes de metro y tren aquí.

Sábado 6 de junio

Las siguientes estaciones de metro permanecerán cerradas desde las 17:00 a 22:00 horas. En todas ellas los trenes seguirán circulando, pero sin efectuar parada mientras dure el cierre, que cubre toda la franja de la misa y el dispositivo de entrada y salida de los centenares de miles de asistentes previstos.

Santiago Bernabéu

Cuzco

Nuevos Ministerios (cerrados los accesos más próximos a Plaza de Lima)

La Comunidad de Madrid puede optar por cortar temporalmente las siguientes estaciones debido a problemas de aforo o seguridad del momento.

Plaza de Castilla

Nuevos Ministerios

Santiago Bernabéu

Cuzco

Domingo 7 de junio

Será el día con mayores restricciones debido a la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles. Las siguientes estaciones de Metro estarán cerradas de 06:00 a 10:00 horas.

Bilbao

Tribunal

Plaza de España

Noviciado

Ópera

Sevilla

Banco de España

Retiro

Príncipe de Vergara

Serrano

Colón

Chueca

La estación de Sol permanecerá cerrada con la correspondencia con Gran Vía y tendrá un funcionamiento muy limitado entre las 06:05 y las 07:00 horas. También, las siguientes estaciones permanecerán cerradas entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Colón

Serrano

Velázquez

Retiro

Banco de España

Sevilla

Chueca

Lunes 8 de junio

Las restricciones disminuirán en comparación al domingo pero los dispositivos de seguridad por los actos previstos en el Bernabéu, la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.

No se prevén cierres programados de larga duración pero pueden producirse restricciones puntuales en las siguientes estaciones.