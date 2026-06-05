PAPA LEÓN XIV
Cortes de metro y tren por la visita del Papa León XIV a Madrid: días, líneas y paradas cerradas
La Comunidad de Madrid contempla la suspensión del servicio en siete estaciones, además de trenes que circulen sin efectuar parada en puntos concretos de la red. Consulta todas las estaciones cortadas para la visita del Papa León XIV.
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La visita oficial del Papa León XIV a Madrid provocará importantes restricciones de movilidad entre el 6 y el 8 de junio, especialmente en el eje Castellana–Bernabéu y en la zona centro (Cibeles, Recoletos y Prado). Las principales afecciones afectarán tanto al tráfico rodado como a varias estaciones de Metro.
El Ayuntamiento ha organizando un plan especial de movilidad para satisfacer las necesidades previstas. Aun así, el alcalde José Luis Martínez-Almeida advirtió que serán días muy complicados. Entre las medidas ya anunciadas hay cortes de tráfico, refuerzo en el suburbano, así como tramos horarios donde estará suspendido en vías de garantizar la seguridad de los peregrinos, y una promoción de la inclusión del teletrabajo por parte de las empresas. Se esperan más de dos millones de personas. Consulta los cortes de metro y tren aquí.
Sábado 6 de junio
Las siguientes estaciones de metro permanecerán cerradas desde las 17:00 a 22:00 horas. En todas ellas los trenes seguirán circulando, pero sin efectuar parada mientras dure el cierre, que cubre toda la franja de la misa y el dispositivo de entrada y salida de los centenares de miles de asistentes previstos.
- Santiago Bernabéu
- Cuzco
- Nuevos Ministerios (cerrados los accesos más próximos a Plaza de Lima)
La Comunidad de Madrid puede optar por cortar temporalmente las siguientes estaciones debido a problemas de aforo o seguridad del momento.
- Plaza de Castilla
- Nuevos Ministerios
- Santiago Bernabéu
- Cuzco
Domingo 7 de junio
Será el día con mayores restricciones debido a la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles. Las siguientes estaciones de Metro estarán cerradas de 06:00 a 10:00 horas.
- Bilbao
- Tribunal
- Plaza de España
- Noviciado
- Ópera
- Sevilla
- Banco de España
- Retiro
- Príncipe de Vergara
- Serrano
- Colón
- Chueca
La estación de Sol permanecerá cerrada con la correspondencia con Gran Vía y tendrá un funcionamiento muy limitado entre las 06:05 y las 07:00 horas. También, las siguientes estaciones permanecerán cerradas entre las 10:00 y las 14:00 horas.
- Colón
- Serrano
- Velázquez
- Retiro
- Banco de España
- Sevilla
- Chueca
Lunes 8 de junio
Las restricciones disminuirán en comparación al domingo pero los dispositivos de seguridad por los actos previstos en el Bernabéu, la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.
No se prevén cierres programados de larga duración pero pueden producirse restricciones puntuales en las siguientes estaciones.
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- Santiago Bernabéu
- Nuevos Ministerios
- Plaza de Castilla
- Sol
- Ópera
- Banco de España
¿Por qué cierran esas estaciones?
Las paradas elegidas dibujan un anillo en torno a Cibeles y Recoletos, epicentro de la eucaristía y de las zonas de seguridad perimetrales. Banco de España, Sevilla y Retirocierran para evitar acumulaciones de gente justo en la plaza de Cibeles y en los accesos directos al evento, mientras que Colón, Serrano, Velázquez y Chueca ayudan a descongestionar el entorno inmediato, desplazando a los usuarios hacia estaciones algo más alejadas como Goya, Alonso Martínez o Gran Vía.
La idea es que quienes acudan a la misa accedan a pie desde estaciones algo más distantes, repartiendo los flujos por varias bocas y minimizando los puntos de embudo en la superficie. Al mismo tiempo, se quiere garantizar que quienes no participen en los actos papales puedan seguir moviéndose por el centro con relativas alternativas, aunque se verán obligados a caminar unos minutos más.
Por su parte, el metro de Madrid reforzará en un +125% en líneas principales (1-10). Extenderá el servicio la noche del 6 al 7 hasta las 02:30 horas. El ayuntamiento recomienda el uso de apps y webs oficiales (Ayuntamiento de Madrid, EMT, Metro, CRTM) para cualquier cambio en información actualizada, ya que los cortes pueden ajustarse según necesidades de seguridad. Aconseja también planificar con tiempo y priorizar el transporte público.
Estos cambios duran principalmente hasta el 9 de junio.
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