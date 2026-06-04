Vídeo: una avioneta aterriza de emergencia en plena calle en Tenerife

Una avioneta ha aterrizado de emergencia este jueves en una calle del municipio de San Miguel de Abona, Tenerife. Concretamente en la calle María de los Ángeles Ascanio Cullen, cerca del aeropuerto de Tenerife Sur.

Afortunadamente, ninguna de las dos personas que ocupaban la avioneta han resultado heridas de gravedad y han logrado salir por su propio pie. No obstante, han sido trasladadas al hospital, donde se someterán a una valoración más profunda.

Inmediatamente los bomberos de Tenerife han acudido a la zona, realizando un colchón de espuma para proteger la posible inflamación del derrame, tal y como han informado en twitter, ya que la avioneta presentaba una importante pérdida de combustible.

Además, efectivos del Servicio de Urgencias Canario, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se han personado en el lugar del aterrizaje.