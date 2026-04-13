El presidente de Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz y pide prudencia

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha comparecido "a petición propia" este lunes en Madrid para pronunciarse sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Marco de la Peña ha señalado que considera necesario matizar algunos aspectos del informe de la UCO difundido sobre el siniestro y aclarar el alcance de las conclusiones recogidas en la documentación disponible.

Durante su intervención, el presidente de Adif ha insistido en que la entidad también está obligada a realizar su propia investigación interna.

También ha señalado que no le consta que se hayan iniciado aún determinados análisis de laboratorio, como los relacionados con la soldadura de los carriles. En su opinión, todavía quedan elementos relevantes por estudiar antes de poder extraer conclusiones cerradas sobre las causas del accidente.

Aunque ha mostrado respeto por el trabajo de la Guardia Civil, Marco de la Peña ha pedido prudencia a la hora de atribuir responsabilidades o dar por determinadas algunas hipótesis que, según ha recordado, siguen pendientes de otros informes técnicos. En ese contexto, ha reiterado que la posibilidad de que una pieza en la vía haya contribuido al accidente se califica como improbable, pero no se descarta por completo.

Una parte importante de la comparecencia se ha centrado en explicar el funcionamiento de los circuitos de vía. Marco de la Peña ha explicado que estos sistemas tienen una función concreta: saber dónde están los trenes. Se trata, ha dicho, de un mecanismo reconocido y fiable para el posicionamiento ferroviario.

En la línea Madrid-Sevilla, ha señalado, existen unos 1.300 circuitos de vía. A su juicio, se trata de un sistema seguro y consolidado, aunque puede presentar características laterales o secundarias que no alteran su función principal.

El presidente de Adif ha querido dejar claro que estos circuitos sirven para posicionar los trenes, pero no para detectar anomalías en la vía. Según ha explicado, cuando aparece una rotura, el sistema lo refleja al dejar de existir contacto eléctrico entre dos partes. Sin embargo, ha advertido de que las roturas iniciales o parciales no siempre generan una ocupación ni permiten detectar el problema de forma inmediata.

La caída de tensión del día anterior

En relación con la caída de tensión registrada el día anterior al accidente, ha insistido en que "en ningún momento se puede determinar que esa caída sea consecuencia de una rotura".

Asimismo, ha defendido que no existen sistemas plenamente fiables para detectar roturas de carril más allá de las inspecciones técnicas. "No hay más seguridad para la determinación y prevención que las auscultaciones previas; el resto de sistemas no son fiables ni seguros", ha afirmado.

El presidente de Adif ha pedido evitar "conjeturas" mientras no se disponga de todos los informes técnicos pendientes y ha lamentado que, tras meses de investigación, algunos elementos clave sigan sin analizarse.

Múltiples circunstancias en el accidente

A su juicio, pudieron darse múltiples circunstancias: desde el inicio de una fractura hasta una rotura parcial, pasando por otros factores ajenos a una rotura del carril. En este sentido, ha advertido de que no puede afirmarse que la caída de tensión responda necesariamente a una sola causa.

También ha recalcado que no puede darse por cierta ninguna hipótesis mientras sigan pendientes informes técnicos que todavía no se han incorporado al análisis definitivo. “No vamos a poner en cuestión la hipótesis de la investigación”, ha señalado, aunque ha pedido evitar conclusiones precipitadas.

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