¿Por qué viene el Papa a España?

El papa León XIV viajará a España entre el 6 y el 12 de junio en una visita apostólica marcada por tres grandes ejes: la celebración religiosa, el encuentro institucional y la atención a la realidad social, especialmente a los jóvenes, la pobreza y la migración.

El viaje responde a la invitación del rey Felipe VI y de la Iglesia en España, y será la primera visita de un pontífice al país desde 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Quince años después, León XIV recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en una agenda que combina actos multitudinarios con encuentros de carácter social, pastoral e institucional.

La visita comenzará el sábado 6 de junio en Madrid, donde el Papa será recibido oficialmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Después se trasladará al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida, la visita a los Reyes y un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

Esa misma tarde visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas, de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar, y presidirá una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, con una misa en la plaza de Cibeles y una posterior procesión eucarística.

La jornada incluirá también un acto con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena. El lunes 8, León XIV mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica y acudirá al Congreso de los Diputados, donde tiene previsto pronunciar un discurso ante representantes institucionales.

La etapa madrileña concluirá el martes 9 con un encuentro con voluntarios en IFEMA antes de su salida hacia Barcelona.

Visitará Barcelona

En la capital catalana, el Papa participará en una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, visitará el centro penitenciario Brians 1, rezará el rosario en la abadía de Montserrat y se reunirá con entidades de caridad diocesanas.

El acto más simbólico será la misa en la basílica de la Sagrada Familia, donde inaugurará la torre de Jesucristo en el marco del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La estancia del Papa en Canarias

La última parte del viaje se desarrollará en Canarias y tendrá un marcado componente migratorio. El 11 de junio, León XIV visitará el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, punto de llegada de muchas personas migrantes, y celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.

Al día siguiente viajará a Tenerife, donde se reunirá con migrantes en el centro Las Raíces y con realidades de integración en La Laguna, antes de celebrar la misa de clausura en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.