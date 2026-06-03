Muere un bebé de 14 meses por quemaduras mientras la pareja de su madre lo bañaba en Sevilla

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 14 meses a causa de las quemaduras sufridas mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre, por las que la menor llevaba dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital. Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes.

La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar. La madre, en declaraciones a Canal Sur, ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna. La investigación la coordina el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla junto a un juzgado de la capital.

"La encontré achicharrada"

"Al primer llanto que escuché, fui al cuarto de baño y encontré a mi hija achicharrada de la cabeza a los pies". Así describe Andrea Burdalo, madre de la pequeña en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, el momento en que vio a su hija quemada por el agua caliente de la bañera. Era su entonces novio quien estaba bañando a la niña.

El hombre ha declarado en un primer momento como investigado no detenido, condición que podría cambiar según avance la investigación. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de la niña y está tomando declaración al equipo médico que la atendió durante dos meses en el hospital. Los hechos ocurrieron en marzo y la menor murió el 29 de mayo.

La familia no se cree la versión que el ya ex novio de Andrea les contó. "No sabemos la versión oficial que le ha dado a la Policía, sabemos la que nos ha dado a nosotros, que son varias y ninguna nos casa", apuntó la abuela de la menor fallecida. "Él dice que fue a coger una toalla y la niña abrió el grifo y le dio al agua caliente, cosa que no es viable porque la niña tenía 14 meses y ni siquiera andaba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.