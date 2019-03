Jaime Caballero, primer nadador español que cruza a nado por duplicado el Canal de la Mancha

Tras 24 horas y 36 minutos el nadador donostiarra Jaime Caballero se ha convertido en el primer nadador español en cruzar a nado y por duplicado el Canal de la Mancha.

Caballero partió ayer hacia las diez de la mañana desde el puerto de Dover, llegó hasta la costa francesa y de nuevo hasta la inglesa. Según sus compañeros, la etapa final de su travesía se habría hecho muy complicada para el nadador debido a las fuertes corrientes que le impedían avanzar.

No obstante, el nadador donostiarra ha logrado añadir esta proeza a otros hitos ya conseguidos, como ser el primer español en cruzar a nado en el Lago Ness, circunvalar la isla de Manhattan en Nueva York o atravesar el canal de Carlona. Y todo por una buena causa: recaudar fondos para los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica.

"Cada vez que me enfrento a un reto como éste o incluso en las sesiones largas de entrenamiento, cuando la mente empieza a fallar no puedo permitirme pensar 'no puedo'. De hecho, lo que pienso es que 'tengo que hacerlo'. Y lo hago, lo hago por ellos, por los afectados por ELA. Son mi estímulo y mi motor".