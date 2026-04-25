Investigan a una persona por venta ilegal 'online' de alfombras hechas con piel de león

La Guardia Civil ha investigado a una persona por la venta 'online' ilegal de dos alfombras confeccionadas con piel auténtica de león, en el marco de la operación 'Simbawake'. También, tenía en su poder una "extensa colección de especies protegidas", como marfil y partes de elefante sin la documentación legal correspondiente.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza, empezó en el mes de enero. Fue gracias a la colaboración ciudadana, que alertaba sobre la venta de dos alfombras hechas con piel real de león en una plataforma de venta en línea. Ambos productos, que incluían la piel completa y la cabeza de dos leones (macho y hembra), se vendían con un valor de 2.500 euros cada una.

Los agentes inspeccionaron las piezas intervenidas y el análisis pericial confirmó que eran pieles auténticas de león, una especie incluida en el Apéndice II del Convenio CITES y considerada "vulnerable".

"Amplia colección de animales"

Gracias a la investigación, los oficiales localizaron un domicilio donde encontraron una "amplia colección de animales naturalizados". Entre las piezas requisadas, destacan: Colmillos de marfil, taburetes fabricados con patas de elefante africano, ejemplares completos y cabezas de varios animales como puma, leopardo, antílope negro, oso negro, cebra, hienas y simios. El valor de todo el conjunto podría superar los 14.000 euros.

Por ello, se ha procedido a la investigación de una persona por un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias, junto con las piezas intervenidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

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