Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Shein

La CE abre una investigación contra Shein por su diseño adictivo, falta de transparencia y venta de productos ilegales

La CE ha incoado una investigación formal contra el gigante asiático Shein.

Logo de Shein.

Logo de Shein. Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La CE abre una investigación contra Shein por "su diseño adictivo la falta de transparencia de los sistemas de recomendación y la venta de productos ilegales, incluido material de abuso sexual de menores".

En concreto y amparándose en la Ley de Servicios Digitales, lo que se quiere investigar es:

  • Los sistemas para limitar la venta de productos ilegales. Se incluye aquí el material que podría constituir productos de abuso sexual a menores como la polémica abierta por las muñecas sexuales infantiles.
  • El sistema de recompensas y los riesgos que se asocial a un diseño adictivo del servicio.
  • La transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenidos y productos a los usuarios.

Esta apertura lo que viene a suponer es que la Comisión comience una investigación en profundidad con carácter prioritario. Tras la apertura de esta investigación la CE puede adoptar nuevas medidas, incluyendo provisionales o la adopción de una decisión de incumplimiento. No hay un tiempo máximo de investigación por lo que la duración de la misma se prolongará en función de diferentes aspectos. Entre el 28 de junio de 2024 y el 26 de noviembre de 2025, la CE envió al gigante asiático 3 solicitudes de información.

El pasado mes de enero tanto empresas como consumidores, sector digital y eurodiputados exigieron las mismas reglas para las plataformas digitales asiáticas como Shein, Temu y AliExpress. Coincidían en que el problema no era la falta de normas sino su aplicación efectiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Es posible dejar herencia a un perro? Esto es lo que dice la ley

Una mujer de 83 años muere tras ser lamida por el perro de su nieta

Publicidad

Economía

Logo de Shein.

La CE abre una investigación contra Shein por su diseño adictivo, falta de transparencia y venta de productos ilegales

Ahorrar en calefacción

Consejos y trucos para ahorrar en calefacción sin pasar frío

Subida del SMI

Subida del SMI: cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo, cuánto se cobra realmente y cómo afecta a la declaración de la renta

Obras Adamuz
Accidente Adamuz

Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Una mujer de 83 años muere tras ser lamida por el perro de su nieta
Mascotas

¿Es posible dejar herencia a un perro? Esto es lo que dice la ley

Sánchez durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del SMI
SMI

El salario mínimo sube a 1.221 euros: estas son las claves del acuerdo

La revalorización acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sitúa el salario mínimo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Este martes, el Gobierno llevará su aprobación al Consejo de Ministros.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas
Vivienda social

La iglesia catalana firma un acuerdo con la Generalitat para ceder patrimonio eclesiástico destinado a vivienda social 

El gobierno catalán se encargará de reformar y gestionar lo inmuebles. Con esta cesión la Iglesia no perderá la titularidad.

Vista de varios bloques de viviendas en construcción

¿Cuál es la situación de la vivienda en España y qué ha cambiado tras las promesas del Gobierno?

El notario en el móvil

El notario online: así funcionan las escrituras y trámites por videoconferencia

Bombero al lado de un camión de bomberos

Nuevas oposiciones publicadas en el BOE en febrero 2026: educación, sanidad, bomberos y otras vacantes disponibles

Publicidad