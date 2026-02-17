La CE abre una investigación contra Shein por su diseño adictivo, falta de transparencia y venta de productos ilegales

La CE abre una investigación contra Shein por "su diseño adictivo la falta de transparencia de los sistemas de recomendación y la venta de productos ilegales, incluido material de abuso sexual de menores".

En concreto y amparándose en la Ley de Servicios Digitales, lo que se quiere investigar es:

Los sistemas para limitar la venta de productos ilegales. Se incluye aquí el material que podría constituir productos de abuso sexual a menores como la polémica abierta por las muñecas sexuales infantiles.

infantiles. El sistema de recompensas y los riesgos que se asocial a un diseño adictivo del servicio.

y los riesgos que se asocial a un diseño adictivo del servicio. La transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenidos y productos a los usuarios.

Esta apertura lo que viene a suponer es que la Comisión comience una investigación en profundidad con carácter prioritario. Tras la apertura de esta investigación la CE puede adoptar nuevas medidas, incluyendo provisionales o la adopción de una decisión de incumplimiento. No hay un tiempo máximo de investigación por lo que la duración de la misma se prolongará en función de diferentes aspectos. Entre el 28 de junio de 2024 y el 26 de noviembre de 2025, la CE envió al gigante asiático 3 solicitudes de información.

El pasado mes de enero tanto empresas como consumidores, sector digital y eurodiputados exigieron las mismas reglas para las plataformas digitales asiáticas como Shein, Temu y AliExpress. Coincidían en que el problema no era la falta de normas sino su aplicación efectiva.