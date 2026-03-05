"Miss camello"
Polémica en 'Miss Camello' al descubrir que algunos de estos animales recibieron inyecciones de Botox y otros retoques estéticos
20 camellos han sido descalificados del certamen de belleza por recibir inyecciones de Botox y otros retoques.
El 'Festival de Belleza de Camellos 2026' es el "Miss Camello" de Omán. Un certamen de belleza que se celebra en la ciudad de Al Musanaa y que además de elegir al animal más guapo suelen tener como atractivo premios muy suculentos.
Lo curioso del concurso es que alrededor de 20 camellos han sido descalificados por recibir inyecciones de Botox y otros retoques estéticos. Según publica Forbes "se usaron inyecciones de ácido hialurónico para rellenar labios, rellenos dérmicos y silicona para el perfil nasal, Botox para suavizar el rostro, cera de silicona para inflar la joroba y hormonas para esculpir la definición muscular". Los concursos de belleza de camellos constan de cuatro categorías principales: pelaje, cuello, cabeza y joroba.
El digital camelpark.es publica que los criterios que se valoran son:
- Altura
- Longitud del cuello
- Tamaño de la cabeza
- Forma del hocico
- Visibilidad de la barbilla (vista frontal y de perfil)
- Forma de joroba
- Labios
- Orejas
Expertos veterinarios han hecho una llamada de atención ya que dicen que el uso del bótox, el ácido hialurónico, los rellenos dérmicos, la silicona y las hormonas en camellos "supone riesgos significativos para la salud y el bienestar de los animales".
La actual polémica no es la primera ya que en 2018, 12 camellos fueron descalificados después de que los jueces descubrieran que, presuntamente, los propietarios habían aplicado sustancias ilegales en los labios, la nariz e incluso las mandíbulas de los animales. También en 2021, 40 ejemplares corrieron la misma suerte. La Agencia de Prensa Saudita (SPA) publicó entonces que los jueces utilizaron tecnología "avanzada" para descubrir esos retoquillos. La información recogida por diferentes medios internacionales como BBC explicaron que los especialistas examinaron a todos los concursantes. Les escanearon cabeza, cuello y torso con rayos X y ultrasonidos 3D, y les tomaron muestras para realizar análisis genéticos y otras pruebas.
