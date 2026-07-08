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Noticias de hoy, miércoles 8 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 8 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 8 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Trump y Sánchez copan las miradas en la cumbre de la OTAN que hoy tiene su día fuerte.

EE.UU.ataca a Irán

Estados Unidos responde a las supuestas agresiones a tres barcos comerciales en Ormuz atacando Irán. Entre los objetivos, estarían los sistemas de defensa aérea y las plataformas de lanzamiento de drones.

Trump, en la cumbre

Lo primero que ha hecho Donald Trump en Ankara es echarle en cara a sus socios que no se hayan sumado a la guerra contra Irán y volver a la carga con Groenlandia. Sigue diciendo que Estados Unidos tiene que controlar la isla.

Los dos ramos de flores

En Turquía no debían de estar al tanto de la decisión del juez de no dejar viajar a la esposa de Pedro Sánchez y a su llegada lo recibieron con dos ramos de flores. Incluso han abierto la puerta del coche esperando la salida de su mujer. Desde el Gobierno tachan la prohibición del juez de innecesarias.

La estrategia de Zapatero

Zapatero tiene una estrategia clara. Busca frenar las investigaciones contra él y su familia. Ha pedido la nulidad de las actuaciones de Hacienda. Su defensa acusa a la Agencia Tributaria de actuar de forma "caprichosa". Pide que se paralice todo hasta que concluya la causa penal. Una causa penal que cumple 50 días.

Un rayo sobre el tren

Un rayo sobre el tren. Vaya susto. Viajaban de Zaragoza a Madrid. Un trayecto de unas dos horas ha durado hasta siete. Todo por la caída de un rayo sobre un Alvia. Los pasajeros denuncian haber estado sin luz, sin aire acondicionado y sin información.

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Efemérides de hoy 7 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 7 de julio?

Efemérides de hoy 7 de julio de 2026: Asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití

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Noticias de hoy, miércoles 8 de julio de 2026

Imagen de archivo de los toros de Cebada Gago

Segundo encierro de San Fermín 2026: Carrera atípica de los toros de Cebada Gago y un trasladado al hospital con una cornada en el brazo

Benedicto XVI visita por primera vez España

Efemérides de hoy 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de julio?

Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de Barcelona
Barcelona

Un patio interior de Barcelona sufre un socavón con un agujero de 8 metros de diámetro

El vídeo del tiburón azul de tres metros en Malpica
A CORUÑA

Un tiburón azul de tres metros sorprende en el puerto de Malpica, en A Coruña: "Tan grande no es habitual"

Estabilizado el incendio forestal de Soneja (Castellón) tras quemar 183 hectáreas de superficie
INCENDIO CASTELLÓN

Los vecinos evacuados por el incendio de Soneja vuelven a sus casas: "Ha sido horrible, lo hemos vivido con mucha incertidumbre"

500 personas han pasado dos noches fuera de Azuéjar (Castellón) por precaución. Ante el aviso por calor extremo y las rachas fuertes de viento, han permanecido evacuados. Ha sido esta mañana cuando las autoridades han confirmado que podían volver a sus casas.

Un hallazgo muy poco habitual y peligroso en el fondo del mar
CAMPO DE GOLF

El sorprendente hallazgo de un buceador en Tenerife: llena una bolsa con más de 50 pelotas de golf

Un creador de contenido denuncia en sus redes sociales la acumulación de pelotas de golf en la costa sur de Tenerife.

El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel

Investigadores del CSIC desarrollan sensores de piel basados en calcomanías temporales

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Se investiga el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

La hija del bodeguero Iván Sanz, de 9 años y única superviviente del accidente, se encuentra "estable"

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