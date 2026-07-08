Noticias de hoy, miércoles 8 de julio de 2026

Trump y Sánchez copan las miradas en la cumbre de la OTAN que hoy tiene su día fuerte.

EE.UU.ataca a Irán

Estados Unidos responde a las supuestas agresiones a tres barcos comerciales en Ormuz atacando Irán. Entre los objetivos, estarían los sistemas de defensa aérea y las plataformas de lanzamiento de drones.

Trump, en la cumbre

Lo primero que ha hecho Donald Trump en Ankara es echarle en cara a sus socios que no se hayan sumado a la guerra contra Irán y volver a la carga con Groenlandia. Sigue diciendo que Estados Unidos tiene que controlar la isla.

Los dos ramos de flores

En Turquía no debían de estar al tanto de la decisión del juez de no dejar viajar a la esposa de Pedro Sánchez y a su llegada lo recibieron con dos ramos de flores. Incluso han abierto la puerta del coche esperando la salida de su mujer. Desde el Gobierno tachan la prohibición del juez de innecesarias.

La estrategia de Zapatero

Zapatero tiene una estrategia clara. Busca frenar las investigaciones contra él y su familia. Ha pedido la nulidad de las actuaciones de Hacienda. Su defensa acusa a la Agencia Tributaria de actuar de forma "caprichosa". Pide que se paralice todo hasta que concluya la causa penal. Una causa penal que cumple 50 días.

Un rayo sobre el tren

Un rayo sobre el tren. Vaya susto. Viajaban de Zaragoza a Madrid. Un trayecto de unas dos horas ha durado hasta siete. Todo por la caída de un rayo sobre un Alvia. Los pasajeros denuncian haber estado sin luz, sin aire acondicionado y sin información.