Un patio interior de Barcelona sufre un socavón con un agujero de 8 metros de diámetro

El patio interior de una pizzería del barrio El Putxet de Barcelona ha sufrido esta mañana un socavón que ha provocado un agujero de 8 metros de diámetro. No ha habido heridos, pero como medida de prevención se han desalojado 90 viviendas.

Minutos antes de las 11:00 horas, Domingo Finez, el propietario de la pizzería Verona, situada en la Calle Rubinstein 4 de la capital catalana, ha llegado al trabajo como si de un día más se tratara, sin saber que se encontraría con un agujero gigante en el patio interior. Finez nos ha contado que ha sido un "gran susto", para él y sus compañeros, encontrarse así su establecimiento.

Tras avisar a los Bombers de Barcelona, un total de 6 dotaciones, incluyendo 2 tanques, 3 vehículos de comandamiento y una ambulancia, se han desplazado a la zona. Como medida de prevención, se ha desalojado a los vecinos de en torno a 90 viviendas, repartidas en 8 fincas que están afectadas.

Rosa, una vecina que vive en la residencia de personas mayores, Residencial Sant Gervasi Parc, situada a escasos metros de la pizzería Verona, asegura que "lo que ha pasado es consecuencia directa de las obras de la Línea 9 de metro", que "llevamos esperando muchos año".

Otra vecina de la calle Rubinstein ha denunciado que en muchos edificios del área hay grietas, y que en su vivienda las escaleras están separadas de la pared desde hace tiempo. Las trabajadoras de la Tintorería Torres han mostrado su enfado con la situación del barrio y con las acciones del Ayuntamiento.

"Esta primera noche habrá que pasarla fuera de casa"

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado esta tarde en una comparecencia ante los medios junto con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que "esta primera noche habrá que pasarla fuera de casa".

Collboni ha añadido que "la prudencia y la seguridad siguen siendo nuestra prioridad", por lo que, "en función de cómo evolucionen las operaciones que se están haciendo, veremos cuándo se puede volver a casa".

El alcalde ha explicado que los afectados pueden acceder a sus casas, acompañados de los bomberos, para ir a "buscar las pertenencias de emergencia que necesiten, sobre todo medicamentos o lo mínimo para poder pasar una noche o más fuera".

La mayoría de los vecinos desalojados irán a casa de familiares, los que tienen seguros irán a hoteles y las personas vulnerables podrán dormir en espacios habilitados por los servicios de emergencia social del Ayuntamiento.

A estas horas se sigue trabajando para estabilizar el agujero. La consellera Paneque ha relatado que "se está continuando con esta inyección de hormigón que, posiblemente, se alargará hasta la madrugada". Mañana por la mañana se volverá a evaluar la zona y se analizarán los datos de los sensores para determinar cuáles serán los próximos pasos.

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