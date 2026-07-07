"Se vende parcela a muy buen precio", la Guardia Civil alerta de esta estafa en Granadilla de Abona

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de la localidad de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, acusados de estafar a, al menos, 108 personas. Lo hacían a través de la venta ficticia de terrenos ubicados en el mismo municipio. Les ofertaban una serie de fincas a un precio de venta muy por debajo del precio de mercado. Captaban la atención de posibles compradores y los convencían para que realizaran ingresos en concepto de reserva. Un pago que después supuestamente se les descontaría del precio final. Una vez hecho este pago, tenían que esperar a que se tramitara la supuesta documentación. Para ello, los acusados hacían esperar meses a los compradores y se justificaban alegando el retraso en autorizaciones relacionadas con las escrituras para finalizar la transacción.

Pero la realidad es que ni había papeles y en algunos casos no había ni siquiera terrenos ya que según la información aportada por la Guardia Civil, los presuntos autores de esta estafa, ofrecían terrenos inexistentes o fincas cuyos propietarios ni habían puesto a la venta ni eran conocedores de estas transacciones de compra-venta.

Hasta la detención de estos dos hombres, los agentes contabilizan una estafa que asciende a 148.000 euros a un total de 108 personas.

Consejos para prevenir fraudes

Para evitar caer en este tipo de engaños las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier oferta en la que el precio esté muy por debajo del valor de mercado y exigir siempre la documentación registral, es decir, la nota simple actualizada en el Registro de la Propiedad. Es una manera de confirmar quién es el verdadero propietario del terreno, además de conocer si el mismo tiene algún tipo de cargas o embargos.

También es conveniente poder visitar la propiedad y comprobar insitu sus características. En el caso de una finca, comprobar los límites y verificar en el Ayuntamiento correspondiente las condiciones del mismo, si son terrenos rústicos o urbanizables y si están o no protegidos.

Para garantizar que no vas a perder dinero, recomiendan no entregar nunca cantidades en efectivo sin recibo y no realizar transferencias bancarias a particulares si antes no has firmado un contrato previo y formalizado.

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