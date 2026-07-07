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Orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para Al Thani y sus hijos por la gestión del Málaga

El jeque del 'Euromálaga' y sus hijos tendrán que entrar a la cárcel por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

Estadio La Rosaleda en Málaga

Estadio La Rosaleda en Málaga X @MalagaCF

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La justicia española ha dado un paso más en el denominado 'caso Al Thani'. El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden europea de búsqueda y detención, además de decretar el ingreso en prisión provisional del jeque Abdullah Al Thani, máximo accionista del Málaga CF, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan.

La medida se adopta en el marco de la investigación por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su etapa al frente del club.

La jueza decreta prisión provisional

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada acuerda la prisión provisional de los cuatro investigados al considerar que existe un elevado riesgo de fuga.

"La prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero", recoge la resolución.

La jueza argumenta que la gravedad de los delitos investigados y las penas solicitadas por las acusaciones hacen pensar que la familia Al Thani seguirá tratando de eludir la acción de la justicia.

Además, destaca que ninguno de ellos ha designado abogado ni procurador pese a los años que lleva abierta la causa.

Localizados en Alemania y con movimientos por Europa

La resolución judicial también pone de manifiesto las dificultades que han encontrado las autoridades para localizar a los investigados.

Según el auto, dejaron de responder incluso a los correos electrónicos que ellos mismos facilitaron para recibir notificaciones. Tampoco fueron hallados en los domicilios que habían comunicado en Doha (Qatar).

Las investigaciones policiales permitieron situarlos posteriormente en Múnich (Alemania), aunque cuando las autoridades españolas solicitaron ejecutar la correspondiente orden de investigación, los cuatro ya habían abandonado el lugar.

La magistrada también señala que se han detectado desplazamientos por Italia y otros países europeos, lo que evidencia, según la resolución, "el carácter itinerante" de sus movimientos y dificulta su localización.

La Fiscalía pide 14 años de cárcel

La Fiscalía reclama para Abdullah Al Thani y cada uno de sus tres hijos una condena de 14 años de prisión. En concreto, solicita seis años por un presunto delito de apropiación indebida, seis años por administración desleal y dos años por imposición de acuerdos abusivos.

Además, el Ministerio Público reclama multas para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento y solicita 14 años de inhabilitación para administrar sociedades mercantiles.

La investigación se centra en la gestión realizada por la familia Al Thani durante su etapa al frente del Málaga CF, una causa que continúa abierta y que ahora da un importante paso con la emisión de esta orden europea de detención.

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