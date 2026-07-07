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Ola de calor

Día de peligro extremo por el calor en el este, con aviso de nivel rojo: las advertencias de César Gonzalo

Martes con avisos de nivel rojo en Aragón, interior de Cataluña y sur de la provincia de Valencia donde podrán rebasar los 42º a la sombra. Salvo en el norte de Galicia y el Cantábrico, sigue la ola de calor. En una tarde de casi 40ºC y algunas tormentas en el interior, con posibles rachas de viento fuertes.

César Gonzalo

César Gonzalo anuncia cuándo terminará la segunda ola de calor del verano que este martes llega a su máximo. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Seguimos en plena de ola de calor, envueltos en altas temperaturas que hoy nos dejan dos consecuencias adicionales. La primera, ya la conocemos, el ambiente seco y caluroso provoca que cualquier pequeña chispa en el campo, pueda general un gran incendio forestal. En un martes en el que el peligro extremo por incendios abarca gran parte del país. La segunda menos conocida es la posibilidad de vivir lo que en meteorología se conoce como un 'reventón térmico'.

Tormentas de viento

De nuevo en esta jornada veremos como las tormentas vuelven a surgir en la mitad norte y centro. La novedad es que, con el intenso calor, gran parte de la lluvia que dejen estas nubes se evaporará antes de tocar el suelo. Provocando que forma súbita y breve nos encontremos rachas de viento muy fuertes en esas zonas de tormenta. Por este motivo se activan los avisos por fenómenos tormentosos en Castilla y León, interior de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Comunidad de Madrid y Guadalajara. En el resto durante la tarde se mantendrán los cielos despejados.

Peligro extremo

Hoy la ola de calor da una tregua en el extremo norte, y en cambio se intensifica en Canarias donde los avisos de nivel naranja por calor se extienden en el este de Archipiélago, por valores de más de 37º. Y, especialmente repunta en el este de la península. Activándose el aviso de nivel rojo en el centro de Aragón e interior de Cataluña donde podrán superar los 42ºC a la sombra. Aviso que también está vigente en el sur de la provincia Valencia, donde podrían llegar a los ¡44º! en el interior. En el resto las temperaturas previstas serán tan altas como las de ayer, o incluso añadirán algún grado más. Se prevén hasta 43º en Zaragoza, Lleida y Córdoba; 42º en Logroño, Toledo y Badajoz; 40º en Valladolid, Pamplona y Guadalajara. Mucha precaución por que los avisos por calor se siguen extendiendo por prácticamente todo el territorio.

Desescalada térmica

La ola de calor terminará oficialmente al final del próximo jueves. Con una desescalada por fases. Con un miércoles de ligera bajada en el norte. Un jueves con un claro alivio en el suroeste, pero un repunte del calor el Baleares. Será el viernes el día de en que con una bajada más extendida notemos que el calor, da un paso atrás. Ojo que pesar del descenso térmico, las tardes seguirán siendo calurosas.

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