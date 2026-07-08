Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 8 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Benedicto XVI visita por primera vez España

Benedicto XVI visita por primera vez España

Publicidad

Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
Publicado:

El 8 de julio de 2006, el papa Benedicto XVI llega a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. El pontífice aterriza en el Aeropuerto de Manises sobre las 11:30 de la mañana, donde los reyes Juan Carlos I y Sofía le esperaban para recibirle. Tras esto, su primera parada fue la estación de metro Jesús, donde cinco días antes se había producido el descarrilamiento de dos trenes, suceso que dejó 43 víctimas mortales. Benedicto XVI, con el príncipe de Asturias a su lado, depositó una corona de flores en memoria de los fallecidos y les honró al rezar una oración por su eterno reposo. Por la tarde, en el papamóvil, llegó a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde presidió El Encuentro Testimonial de las Familias. Más de un millón de fieles y creyentes se reunieron ante la posibilidad de poder disfrutar de la presencia del pontífice.

Un 8 de julio, pero de 1994, muere de infarto de miocardio Kim Il-sung, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea. La noticia no fue inmediata, el Gobierno de Corea del Norte ocultó el fallecimiento durante más de 34 horas. El anuncio oficial llegaría un día después a las 12 de la mañana, declarando el luto nacional. Kim Il-sung era una de las principales razones de ser de la región septentrional desde la gran división del país, quien los lideró durante la Guerra de Corea y quien había estado en el poder desde entonces. Ante la posible inestabilidad que podría generar el vacío que dejaba la figura totalitaria, la máquina de propaganda de Pionyang nombró a su hijo, Kim Jong-il, con el cargo de 'Gran Sucesor'.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de julio?

1889.- Comienza a publicarse en Nueva York el diario 'The Wall Street Journal', con información sobre la bolsa.

1964.- Entra en funcionamiento la central hidroeléctrica de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), entonces la mayor de Europa, que produce el 10 por ciento del consumo eléctrico de España.

1969.- EEUU comienza la retirada de sus tropas de Vietnam. El primer contingente en salir fue la 9 División de Infantería y finaliza el repliegue en 1972.

1980.- Aterriza en el aeropuerto madrileño de Barajas el primer vuelo directo procedente de Tokio, atravesando el Polo Norte, con el que se inaugura la ruta de las Japan Air Lines.

1986.- El ex secretario general de la ONU Kurt Waldheim jura como presidente de Austria, tras ganar las elecciones de junio en las que sale a relucir su pasado como oficial del Ejército alemán en la II Guerra Mundial.

1989.- El peronista Carlos Saúl Menem, ganador de las elecciones de mayo, asume la Presidencia de República Argentina.

1990.- La selección de fútbol de la República Federal de Alemania se proclama campeona del Mundial al vencer a la argentina, en Roma.

1997.- Cumbre de la OTAN en Madrid, en la que invitan a integrarse a países del antiguo Pacto de Varsovia (República Checa, Hungría y Polonia).

2006.- Benedicto XVI realiza su primer viaje oficial a España para asistir en Valencia al V Encuentro Mundial de las Familias.

2016.- Desaparece Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), tras 41 años de historia, y da paso al Partit Demòcrata Català (PDeCAT).

2022.- Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta española, presenta en Madrid su plataforma Sumar, desde la que impulsa su candidatura electoral como confluencia transversal a la izquierda del PSOE.

¿Quién nació el 8 de julio?

1621.- Jean de la Fontaine, poeta y fabulista francés.

1838.- Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán del dirigible.

1919.- Walter Scheel, presidente de la República Federal de Alemania.

1922.- Mariano Medina, meteorólogo español.

1926.- 'Juanito' Navarro, actor cómico español.

1951.- Anjelica Huston, actriz y directora de cine norteamericana.

1958.- Kevin Bacon, actor estadounidense.

¿Quién murió el 8 de julio?

1956.- Giovanni Papini, ensayista y escritor italiano.

1984.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.

1987.- Gerardo Diego, poeta español.

1998.- Elia María González Álvarez, 'Lili' Álvarez, tenista española.

2012.- Claudio Carudel, jockey hispano-francés.

2013.- Emilio Alonso Manglano, exjefe del servicio secreto español.

2022.- Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón.

¿Qué se celebra el 8 de julio?

Hoy, 8 de julio, se celebra el Día Internacional de los Paramédicos.

Horóscopo del 8 de julio

Los nacidos el 8 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 8 de julio

Hoy, 8 de julio, se celebran san Eugenio y san Juan Wun Wenyin.

El sorprendente hallazgo de un buceador en Tenerife: llena una bolsa con más de 50 pelotas de golf

Un hallazgo muy poco habitual y peligroso en el fondo del mar

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de los toros de Cebada Gago

Segundo encierro San Fermín 2026, en directo: Turno hoy para los bravos y veloces toros de Cebada Gago

Benedicto XVI visita por primera vez España

Efemérides de hoy 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de julio?

Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de Barcelona

Un patio interior de Barcelona sufre un socavón con un agujero de 8 metros de diámetro

El vídeo del tiburón azul de tres metros en Malpica
A CORUÑA

Un tiburón azul de tres metros sorprende en el puerto de Malpica, en A Coruña: "Tan grande no es habitual"

Estabilizado el incendio forestal de Soneja (Castellón) tras quemar 183 hectáreas de superficie
INCENDIO CASTELLÓN

Los vecinos evacuados por el incendio de Soneja vuelven a sus casas: "Ha sido horrible, lo hemos vivido con mucha incertidumbre"

Un hallazgo muy poco habitual y peligroso en el fondo del mar
CAMPO DE GOLF

El sorprendente hallazgo de un buceador en Tenerife: llena una bolsa con más de 50 pelotas de golf

Un creador de contenido denuncia en sus redes sociales la acumulación de pelotas de golf en la costa sur de Tenerife.

El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel
CSIC

Investigadores del CSIC desarrollan sensores de piel basados en calcomanías temporales

El CSIC está desarrollando un revolucionario método que fabrica dispositivos adaptables a cualquier tejido biológico gracias a la tecnología de las calcomanías o tatuajes temporales y se podrán utilizar para monitorizar la salud.

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Se investiga el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

La hija del bodeguero Iván Sanz, de 9 años y única superviviente del accidente, se encuentra "estable"

La alerta de la Guardia Civil por la estafa de venta de terrenos en Granadilla de Abona

"Se vende parcela a muy buen precio", la Guardia Civil alerta de esta estafa en Granadilla de Abona

Publicidad