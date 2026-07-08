Efemérides de hoy 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de julio?

El 8 de julio de 2006, el papa Benedicto XVI llega a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. El pontífice aterriza en el Aeropuerto de Manises sobre las 11:30 de la mañana, donde los reyes Juan Carlos I y Sofía le esperaban para recibirle. Tras esto, su primera parada fue la estación de metro Jesús, donde cinco días antes se había producido el descarrilamiento de dos trenes, suceso que dejó 43 víctimas mortales. Benedicto XVI, con el príncipe de Asturias a su lado, depositó una corona de flores en memoria de los fallecidos y les honró al rezar una oración por su eterno reposo. Por la tarde, en el papamóvil, llegó a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde presidió El Encuentro Testimonial de las Familias. Más de un millón de fieles y creyentes se reunieron ante la posibilidad de poder disfrutar de la presencia del pontífice.

Un 8 de julio, pero de 1994, muere de infarto de miocardio Kim Il-sung, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea. La noticia no fue inmediata, el Gobierno de Corea del Norte ocultó el fallecimiento durante más de 34 horas. El anuncio oficial llegaría un día después a las 12 de la mañana, declarando el luto nacional. Kim Il-sung era una de las principales razones de ser de la región septentrional desde la gran división del país, quien los lideró durante la Guerra de Corea y quien había estado en el poder desde entonces. Ante la posible inestabilidad que podría generar el vacío que dejaba la figura totalitaria, la máquina de propaganda de Pionyang nombró a su hijo, Kim Jong-il, con el cargo de 'Gran Sucesor'.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de julio?

1889.- Comienza a publicarse en Nueva York el diario 'The Wall Street Journal', con información sobre la bolsa.

1964.- Entra en funcionamiento la central hidroeléctrica de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), entonces la mayor de Europa, que produce el 10 por ciento del consumo eléctrico de España.

1969.- EEUU comienza la retirada de sus tropas de Vietnam. El primer contingente en salir fue la 9 División de Infantería y finaliza el repliegue en 1972.

1980.- Aterriza en el aeropuerto madrileño de Barajas el primer vuelo directo procedente de Tokio, atravesando el Polo Norte, con el que se inaugura la ruta de las Japan Air Lines.

1986.- El ex secretario general de la ONU Kurt Waldheim jura como presidente de Austria, tras ganar las elecciones de junio en las que sale a relucir su pasado como oficial del Ejército alemán en la II Guerra Mundial.

1989.- El peronista Carlos Saúl Menem, ganador de las elecciones de mayo, asume la Presidencia de República Argentina.

1990.- La selección de fútbol de la República Federal de Alemania se proclama campeona del Mundial al vencer a la argentina, en Roma.

1997.- Cumbre de la OTAN en Madrid, en la que invitan a integrarse a países del antiguo Pacto de Varsovia (República Checa, Hungría y Polonia).

2006.- Benedicto XVI realiza su primer viaje oficial a España para asistir en Valencia al V Encuentro Mundial de las Familias.

2016.- Desaparece Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), tras 41 años de historia, y da paso al Partit Demòcrata Català (PDeCAT).

2022.- Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta española, presenta en Madrid su plataforma Sumar, desde la que impulsa su candidatura electoral como confluencia transversal a la izquierda del PSOE.

¿Quién nació el 8 de julio?

1621.- Jean de la Fontaine, poeta y fabulista francés.

1838.- Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán del dirigible.

1919.- Walter Scheel, presidente de la República Federal de Alemania.

1922.- Mariano Medina, meteorólogo español.

1926.- 'Juanito' Navarro, actor cómico español.

1951.- Anjelica Huston, actriz y directora de cine norteamericana.

1958.- Kevin Bacon, actor estadounidense.

¿Quién murió el 8 de julio?

1956.- Giovanni Papini, ensayista y escritor italiano.

1984.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.

1987.- Gerardo Diego, poeta español.

1998.- Elia María González Álvarez, 'Lili' Álvarez, tenista española.

2012.- Claudio Carudel, jockey hispano-francés.

2013.- Emilio Alonso Manglano, exjefe del servicio secreto español.

2022.- Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón.

¿Qué se celebra el 8 de julio?

Hoy, 8 de julio, se celebra el Día Internacional de los Paramédicos.

Horóscopo del 8 de julio

Los nacidos el 8 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 8 de julio

Hoy, 8 de julio, se celebran san Eugenio y san Juan Wun Wenyin.