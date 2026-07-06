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Muere una mujer de 36 años después de que la hélice de una embarcación la arrolla en Jávea

Al parecer la víctima participaba en una actividad de arrastre con un flotador cuando cayó al agua junto con otros pasajeros.

Imagen de archivo de una playa en Jávea

Imagen de archivo de una playa en Jávea antena3.com

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Tragedia en la localidad alicantina de Jávea. Alrededor de las 18:45 horas un grupo de personas navegaba a unos 400 metros de la costa, en la zona de la Caleta, cuando una mujer de 36 años murió por la hélice de la embarcación. La víctima fue trasladada al puerto donde los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

Hay una investigación abierta que corre a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Altea aunque según ha trascendido la principal hipótesis con la que se trabaja es la del accidente. Medios locales han publicado que tanto la mujer como otros pasajeros del barco cayeron al agua desde una atracción hinchable que estaba enganchada a la embarcación. En ese momento el barco habría girado para recogerlos y sería entonces cuando arrolló a la mujer.

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