Segundo encierro de San Fermín 2026: Carrera atípica de los toros de Cebada Gago y un trasladado al hospital con una cornada en el brazo

Turno hoy para unos viejos conocidos de los Sanfermines. Los toros de la ganadería José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), han protagonizado el segundo encierro de las fiestas grandes de Pamplona. Su velocidad y peligrosidad en la carrera son las notas características de la fama alcanzada estos años.

La ganadería Cebada Gago ha protagonizado un encierro atípico con una manada que ha corrido de forma compacta y no han facilitado que los mozos pudieran hacer grandes carreras. El grupo de astados no se ha estirado y en todo momento la carrera ha sido en bloque. Ha sido una carrera rápida de 2:26.

Primer herido por asta de toro en los encierros

Este encierro nos ha dejado el primer corneado de los Sanfermines 2026. Un joven guipuzcoano de 23 años que ha recibido un puntazo en el brazo derecho y ha sido trasladado al hospital Universitario de Navarra.

El encierro ha dejado otros dos heridos de grado leve que han sido atendidos en los puestos de guardia. Según el parte médico, han sido dados de alta los heridos que fueron trasladados al hospital tras el primer encierro de este martes.

Una ganadería que dejó dos heridos en 2025

En 2025, por ejemplo, los Cebada Gago firmaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y un corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo. Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.

Para esta edición de la feria de San Fermín la ganadería ha trasladado hasta Pamplona ocho ejemplares de los cuales seis han corrido los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa. El lote de hoy muestra capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo y llevan por nombre: Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.

Ya por la tarde, en la plaza de toros serán lidiados por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.