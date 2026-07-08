San Fermín 2026
Segundo encierro de San Fermín 2026: Carrera atípica de los toros de Cebada Gago y un trasladado al hospital con una cornada en el brazo
El segundo encierro de los Sanfermines 2026 ha estado protagonizado por los toros de la ganadería Cebada Gago. El encierro ha sido atípico para los toros de esta ganadería con una manada compacta que no han facilitado que los mozos pudieran hacer grandes carreras.
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Turno hoy para unos viejos conocidos de los Sanfermines. Los toros de la ganadería José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), han protagonizado el segundo encierro de las fiestas grandes de Pamplona. Su velocidad y peligrosidad en la carrera son las notas características de la fama alcanzada estos años.
La ganadería Cebada Gago ha protagonizado un encierro atípico con una manada que ha corrido de forma compacta y no han facilitado que los mozos pudieran hacer grandes carreras. El grupo de astados no se ha estirado y en todo momento la carrera ha sido en bloque. Ha sido una carrera rápida de 2:26.
Primer herido por asta de toro en los encierros
Este encierro nos ha dejado el primer corneado de los Sanfermines 2026. Un joven guipuzcoano de 23 años que ha recibido un puntazo en el brazo derecho y ha sido trasladado al hospital Universitario de Navarra.
El encierro ha dejado otros dos heridos de grado leve que han sido atendidos en los puestos de guardia. Según el parte médico, han sido dados de alta los heridos que fueron trasladados al hospital tras el primer encierro de este martes.
Una ganadería que dejó dos heridos en 2025
En 2025, por ejemplo, los Cebada Gago firmaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y un corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo. Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.
Para esta edición de la feria de San Fermín la ganadería ha trasladado hasta Pamplona ocho ejemplares de los cuales seis han corrido los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa. El lote de hoy muestra capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo y llevan por nombre: Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.
Ya por la tarde, en la plaza de toros serán lidiados por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Primer corneado, un joven guipuzcoano de 23 años
El balance de heridos en la carrera de los toros de José Cebada Gago, segunda de los Sanfermines 2026, ha dejado 3 heridos. En este encierro se ha registrado el primer corneado de la Fiesta. Un joven guipuzcoano de 23 años que ha sufrido un puntazo en el brazo derecho y ha sido trasladado al hospital.
Otros dos corredores han resultado heridos y han sido atendidos en los puestos sanitarios desplegados en el terreno. Ninguno de ellos reviste gravedad. Según el parte médico ninguno de los ingresados por el encierro de este martes permanece ingresado.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Sacan de la carrera a un corredor que grababa el encierro con unas gafas
Policías de paisano han sacado del recorrido a un corredor que tenía unas gafas de grabación. Está prohibido el uso de dispositivos de grabación en ningún momento de la carrera. Tanto por su seguridad como por la del resto de los corredores.
Es una infracción administrativa grave y la sanción puede estar entre los 600 y los 6.000 euros.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Emocionante carrera de los de Cebada Gago
El segundo encierro de Sanfermines 2026 ha estado protagonizado por los toros de la ganadería de Cebada Gago. Ha sido una carrera atípica para tratarse de esta ganadería que ha durado 2:26.
Hemos visto en todo momento a toda la manada corriendo de forma compacta. La carrera en bloque de los astados no ha facilitado que los mozos pudieran hacer grandes carreras porque la manda no se ha estirado.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Así corrieron los de Fuente Ymbro
Los encierros de este año fueron inaugurados este martes por los toros de Fuente Ymbro que protagonizaron un encierro veloz, con muchas caídas, pero limpio de heridas. El balance ha sido de cuatro heridos, todos ellos por contusiones. El encierro duró 2 minutos y 25 segundos.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | David Galván, Román y Manuel Diosleguarde, los lidiarán por la tarde
Por la tarde, David Galván, Román y Manuel Diosleguarde serán los diestros encargados de lidiar a estos toros en la Monumental Pamplonesa.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | 'Palillero', 'Destacado', 'Juncal', 'Filósofo', 'Branador', 'Manijero', 'Pintado' y 'Cepillito'
La ganadería gaditana ha trasladado a Pamplona ocho ejemplares de los que correrán seis el encierro. Se trata de un lote de ocho toros de capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo, con nombres como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Así son los toros de Cebada Gago
Los toros de Cebada Gago se caracterizan por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera. El año pasado firmaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Esta ganadería es la segunda que más veces ha corrido los encierros
La ganadería Cebada Gago,de Medina Sidonia (Cádiz), es la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura.
Segundo encierro San Fermín 2026, en directo | Los Cebada Gago, protagonistas del segundo encierro
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los encierros de los Sanfermines 2026. Los protagonistas serán hoy unos viejos conocidos de las fiestas grandes de Pamplona cuya fama les precede: los Cebada Gago.
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