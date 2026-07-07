Los vecinos evacuados por el incendio de Soneja vuelven a sus casas: "Ha sido horrible, lo hemos vivido con mucha incertidumbre"

Vuelve la vida a Azuébar. Las calles se llenan de su gente, cargados con bolsas, bajo el sonido de los negocios subiendo la persiana. El pueblo recupera sus ritmos sí, pero lo hace sumergido en el olor a quemado y la pena de ver parte de sus montes reducidos a ceniza. En concreto, el fuego ha quemado 183 hectáreas, e incluso a alcanzado parte del Parque Natural de la Sierra de Espadan calcinado.

La buena noticia es que las llamas no han llegado al pueblo. Solo un chalet ha sufrido algún daño en el acceso de su parcela. El resto, ha quedado prácticamente intacto. Algo que ha sorprendido a muchos vecinos que se temían lo peor. Muchos nos cuentan que no han podido conciliar el sueño preocupados por si el fuego llegaba a sus casas.

Nos lo cuenta una de las vecinas desalojadas: "Ha sido horrible, lo hemos vivido con mucha incertidumbre". Pero, más allá de la espera, el mensaje más repetido hoy es el de agradecimiento: "Estamos muy agradecidos, hay gente que ha traído ropa, cunas, de todo...". La solidaridad dicen ha sido un alivio estos días.

Dos noches fuera de sus hogares

Alrededor de 500 personas han pasado esta segunda noche fuera de sus casas. La mayoría se han quedado con familiares y amigos; y alrededor de 40 personas han sido reubicados en el Colegio Seminario de Segorbe.

Aunque el incendio ya está estabilizado desde ayer por la tarde, las autoridades habían tomado la decisión de que continuaran evacuados por precaución. Hay que tener en cuenta que los avisos por esta ola de calor y las rachas de viento podrían haber favorecido la propagación del fuego.

Hoy, en las instalaciones de Segorbe, se han vivido momentos emotivos de despedidas y agradecimiento por el cariño y cuidado recibido durante estos dos días.

Evolución incendio

Y dos días después de que se originara el incendio, los efectivos siguen trabajando sobre el terreno. Hay 3 unidades terrestres, 4 brigadas rurales de actuaciones forestales de Bomberos y 1 medio aéreo refrescando los puntos calientes.

Ante el riesgo extremo de incendios por la ola de calor, cualquier precaución es poca y desde primera hora el operativo continúa en marcha. Hoy los esfuerzos se centran en refrescar el terreno para evitar que se produzcan nuevos focos y así poder darlo por controlado en las próximas horas.

A esta hora, nos confirman que ya no hay llama visible, y la UME ya se ha retirado. Tal y como ha explicado el Capitán Antonio Montoy: "Hemos continuado con misiones de vigilancia activa y liquidación de perímetro dando seguridad, sobre todo puntos calientes. Ahora llevamos a cabo la orden de desescalada y retirada de la UME, volvemos a base".

En cuanto a las causas, todavía se están investigando, pero todo apunta a una imprudencia.

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