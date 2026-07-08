Sin carné, borracho, drogado y con el coche de su abuela: la temeraria huida de un menor que casi arrolla a un policía

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia investiga a un menor de edad como presunto autor de un delito de conducción temeraria, después de que intentara eludir un control preventivo de alcohol y drogas, careciera de permiso de conducir y diera posteriormente positivo tanto en alcohol como en sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8:00 horas, durante un control preventivo instalado por la Policía Local. Según han informado fuentes policiales, el conductor desobedeció las órdenes de alto de uno de los agentes y continuó la marcha, obligando al policía a apartarse en el último instante para evitar ser atropellado. Tras la maniobra, el vehículo redujo la velocidad, lo que permitió al agente alcanzarlo, abrir la puerta del conductor y detener el motor antes de que continuara la marcha.

En el turismo viajaban cinco jóvenes, todos menores de edad. Una vez identificado el conductor, este reconoció que no disponía de permiso de conducir y explicó que el vehículo pertenecía a la abuela de uno de los ocupantes. Los agentes le practicaron las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, con resultado positivo en ambas.

Durante la intervención también participó la Unidad Canina de la Policía Local, ante la sospecha de que alguno de los ocupantes pudiera portar sustancias estupefacientes. El perro detector marcó a uno de los menores, que había ocultado en la boca una porción de hachís. Dado que todos los implicados eran menores de edad, los agentes informaron de lo sucedido a sus progenitores, quienes acudieron al lugar para hacerse cargo de ellos, en cumplimiento de las medidas de protección previstas para este tipo de actuaciones.

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