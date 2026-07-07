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El sorprendente hallazgo de un buceador en Tenerife: llena una bolsa con más de 50 pelotas de golf

Un creador de contenido denuncia en sus redes sociales la acumulación de pelotas de golf en la costa sur de Tenerife.

Un hallazgo muy poco habitual y peligroso en el fondo del mar

Un hallazgo muy poco habitual y peligroso en el fondo del mar

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Gracia López
Gracia López
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¿Se imaginan bucear cerca de la costa en busca de flora y fauna autóctona, un entorno bonito para descubrir el fondo marino y encontrarse las rocas salpicadas de pelotas de golf? Es lo que podría encontrarse si realiza esta práctica deportiva en algún punto de la costa tinerfeña junto a un campo de golf.

En apenas un rato sumergido en aguas del Atlántico en la costa sur de Tenerife, David Segura consiguió recoger más de 50 pelotas de golf. Proceden de un campo de golf cercano que casualmente tiene un hoyo junto al agua. El creador de contenido publicó el vídeo con el "hallazgo" para denunciar que los deportistas que usan estas instalaciones no se preocupan de que estas bolas acaben bajo el océano. Critica que se haya permitido la construcción de un campo de golf tan cerca del mar: "el capricho humano de construir un campo de golf al lado del mar produce impactos negativos como este", denuncia el creador de contenido en sus perfiles en redes sociales en las que acumula cerca de dos millones de seguidores.

Asegura que se metió en el mar con el objetivo de tratar de recoger todas las bolas que encontrara pero no se imaginó que en apenas un rato llenaría un bolsa entera con más de 50 pelotas de golf. Y hace una reflexión sobre el problema que, a futuro, pueden provocar en el entorno marino una vez que se descomponen por los peligrosos residuos que generan.

Estas pelotas están realizadas a base de caucho y resinas plásticas y están recubiertas de un material a base de lonómero y poliuretano, unos polímeros resistentes a los golpes y arañazos. Pero en el mar, estos plásticos pierden sus cualidades. La cubierta exterior se lija y se agrieta debido a la degradación por la salinidad y la pelota empieza a desprender millones de partículas microscópicas de plástico. Son fragmentos minúsculos que no se disuelven y se quedan suspendidos en el agua o se mezclan con los sedimentos marinos, donde son ingeridos por los peces, moluscos o aves marinas. Es así como entran directamente en la cadena alimentaria provocando un daño no solo al ecosistema sino también a la salud de los seres humanos.

Precisamente para concienciar y tratar de remediar este problema, el creador de contenido @charquitocanario ha realizado esta denuncia pública. Termina el vídeo, que ya suma miles de reproducciones y likes, invitando a que otros hagan lo mismo que él, que acudan a esta zona para retirar estas pelotas del agua y que vuelvan a donde no tenían que haber salido: a las bolsas de los golfistas.

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