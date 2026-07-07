Un tiburón azul de tres metros sorprende en el puerto de Malpica, en A Coruña: "Tan grande no es habitual"

No fue una mañana normal en el puerto de Malpica, en A Coruña. Casi desde que sale el sol comienza el movimiento en este entorno marítimo, lo habitual es escuchar el trajín de los aparejos de pesca y los saludos que intercambian los marineros que se preparan para la jornada. Pero, en esta ocasión, el día arrancó con sorpresa.

Una sorpresa de unos tres metros de largo, dientes afilados y un movimiento lento y casi hipnótico en el agua. Una sorpresa en forma de tiburón azul que se convirtió en la estrella del lugar. "Los marineros vamos siempre mirando al mar, íbamos hacia el barco por la mañana y lo vi en el muelle. Avisé a los compañeros y ya todos empezaron a sacar el móvil". Quien nos lo cuenta es David Costa, el autor de las imágenes que nos han dejado a todos con la boca abierta.

Son habituales ejemplares más pequeños y no tan cerca de la costa

"Así, tan tan grande y dentro del puerto, no es una cosa que sea común", continúa explicando. "Fuera, cuando estamos trabajando, sí que hay veces que vienen a comer los peces que tenemos en la red", relata. En su caso, pescan sardinas, jureles, anchoas, caballa… Un poco de todo, dependiendo del momento. En sus travesías, ver una quenlla, como se suele conocer al tiburón azul, no es algo extraño. Suelen ser ejemplares más pequeños, de unos 50 centímetros. "Aparte, como tenía el pescadito ese que lo va acompañando, pues era curioso".

Por las imágenes, se estima que tiene unos tres metros de longitud. Según ha explicado la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), se trataría de una Prionace glauca, nombre científico, por lo tanto, una especie que, a priori, no es especialmente peligrosa por su comportamiento. No se conocen ataques a personas y no sería lo habitual en ellos. Ahora bien, todo es posible, sobre todo si se pretende interactuar y acercarse más de la cuenta.

No es una especie peligrosa en sí misma pero se desaconseja completamente acercarse

La recomendación de los expertos es dejar al animal lo más tranquilo posible, no molestarlo y que actúe según sus necesidades. De hecho, que se encuentre en una zona de puerto, tan cerca de la costa, podría significar que tiene alguna dificultad o que se encuentra mal, aunque es cierto que en las imágenes no parece tener problemas. En todo caso, acercarse nunca es una buena idea.

La visita de este inesperado compañero duró horas, ya que algunos marineros aseguraron haberlo visto a lo largo del día merodeando por la zona. David, el primero en avistarlo, no volvió a verlo al regresar a puerto tras la jornada de pesca, ni tampoco al día siguiente antes de salir. Quién sabe, quizá se tomó el descanso que necesitaba en el puerto de Malpica y simplemente continuó con su viaje por el mar, como sería lo más habitual.

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