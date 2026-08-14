Luis Fonsi lanza 'Me Despido', su nueva canción en forma de bachata

Luis Fonsi vuelve a la escena musical con Me Despido, un nuevo sencillo en el que se adentra en los sonidos de la bachata, y apuesta por una propuesta marcada por la emoción y una melodía envolvente.

El lanzamiento supone el regreso del cantante puertorriqueño tras varios meses sin presentar nueva música. Su anterior trabajo fue Cambiaré, publicado en enero de este año junto a Feid, mientras que su último álbum, El Viaje, llegó al público en mayo de 2024.

La nueva canción está acompañada por un videoclip que desarrolla la historia narrada en la letra. En las imágenes, Fonsi aparece en un bar hasta que descubre a una antigua pareja celebrando su despedida de soltera junto a sus amigas.

A partir de ese momento, la canción relata el arrepentimiento de un hombre que reconoce que no supo cuidar a la persona que quería cuando más lo necesitaba. Sin embargo, cuando intenta reaccionar, ya es demasiado tarde: ella ha decidido continuar su vida junto a otra persona.