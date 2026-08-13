Eurovisión cambia su reglamento y afecta a Israel: Impide acoger el festival a países en conflicto armado

La organización del Festival de Eurovisión ha informado este miércoles sobre una serie de reglas nuevas, entre las que ese encuentra la prohibición de su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de ser el anfitrión del festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

Aunque no especifican casos concretos, esta medida podría haberse establecido ante la situación de países como Israel o Ucrania, país que, de hecho, ganó la edición de 2022 pocos meses después de que se iniciara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023.

Esta y otras decisiones han salido a la luz tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo.

Aunque Bulgaria fue la ganadora, hasta el último minuto se contemplaba la posibilidad de que Israel, segunda clasificada, se llevara la victoria y ganase el derecho de celebrar el festival en 2027. Esto habría provocado tensión en el seno de muchos participantes, dadas las crecientes críticas a la mera participación israelí en el festival, que ya causó este año el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia).

"Cuando se considere necesario, la UER podrá encargar una evaluación independiente de la seguridad de la región del ganador. Tras esa evaluación, la UER consultará al Grupo de Referencia para determinar si el miembro ganador puede organizar el festival con las debidas garantías de seguridad", explicó la organización. Si se considera que el miembro ganador no puede asumir la organización, la UER identificará una cadena alternativa como anfitriona, que no estará obligada a hacerlo en representación de otro miembro.

Los artistas deberán tener al menos 18 años, en lugar de 16

Otro cambio importante para el próximo año es que todos los artistas deberán contar con al menos 18 años en vez de 16, como hasta ahora, el día de su primer ensayo, que suele celebrarse la misma semana de la gran final. También se han aprobado ligeras reformas del audio de las canciones: pistas de acompañamiento y podrán emplearse elementos pregrabados, pero la voz principal deberá ser exclusivamente la que interprete la melodía principal y "esos recursos no podrán sustituir ni ayudar de forma excesiva a la interpretación vocal en directo".

"El Festival de Eurovisión está en constante evolución y nuestra revisión anual del reglamento es una parte importante del proceso para garantizar que el certamen siga siendo justo, transparente y coherente para todos los participantes", indicó al anunciarse las medidas el director del festival, Martin Green.

Burgas, la ciudad elegida para la próxima edición

La ciudad búlgara de Burgas, situada a orillas del mar Negro y a 380 kilómetros al este de Sofía, será la sede del Festival de Eurovisión 2027, ha anunciado este jueves la televisión pública BNT. "El concurso tendrá lugar en mayo, pero a partir de mañana (viernes) comenzaremos a trabajar juntos intensamente", ha indicado la directora general de BNT, Milena Milotinova.