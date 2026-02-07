Publicidad
Lui Fonsi
Luis Fonsi presenta 'Cambiaré', su primera incursión en la salsa: "Es la primera vez que hago una canción tan tropical"
El autor de 'Despacito' prueba fortuna con este nuevo estilo junto al artista colombiano Feid.
El cantante portorriqueño Luis Fonsi ha presentado su nuevo tema 'Cambiaré', en el cual colabora con el artista colombiano Feid. Para el conocido cantante su nueva composición supone una poderosa incursión en la salsa.
"Estoy gozando mucho, la vida es para bailar y pasarla bien"
"¿Ya se aprendieron sus pasos de salsa? Es la primera vez que yo hago una canción tan tropical y me lo estoy gozando mucho, porque la vida es para bailar y pasarla bien. Gracias por estar aquí, espero que sigan disfrutando de mi música", dijo el cantante de Puerto Rico en un evento reciente.
El estreno mundial, tanto de la canción como el video oficial, fue el miércoles 21 de enero a las 19:00, además, esta presentación fue una sorpresa para los cientos de miles de asistentes que abarrotaron las calles del Viejo San Juan, transformando la tradicional feria en una auténtica fiesta musical.
Fonsi, autor de 'Despacito', canción que fue un auténtico fenómeno mundial en 2017, ha querido probar fortuna en un nuevo estilo musical también muy demandado en Sudamérica.
