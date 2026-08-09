Antonio Banderas en la Gala Starlite de Marbella: "El arte es una forma de aprender y de vivir"

Por estas fechas llega un año más la celebración de la Gala Starlite de Marbella, donde se entregan los premios que reconocen la implicación humanitaria a diferentes rostros conocidos. Una noche que promete inesperadas sorpresas, además de reunir a destacadas personalidades del mundo empresarial, social y cultural. Además, como ya es habitual, habrá varias actuaciones musicales.

Como es habitual, la gala cuenta con el actor y director malagueño Antonio Banderas, al que Antena 3 Noticias ha tenido ocasión de entrevistar. Lo que da sentido a esta gala es la solidaridad y, por ello, llevan ya 17 años celebrando este festival para recuperar los fondos para todos los objetivos fundacionales con organizaciones con las que trabajan, como 'Niños en Alegría', una fundación que opera en México desde hace más de 17 años, que lleva construidas 44 escuelas; o en la fundación que preside Banderas llamada 'Lágrimas y Favores', trabajan con alumnos de la Universidad de Málaga y también trabajan con 'Cudeca', una asociación que ofrece cuidados paliativos a enfermos de cáncer. Todos esos objetivos se llevan a cabo con los fondos que recaudan en galas como la de Starlite.

"Hice que mi profesión se convirtiera en mi hobby"

El año pasado hubo récord de recaudación y siempre se ha resaltado la implicación personal de Antonio Banderas, quien ha asegurado que "es casi una obligación" para él porque la fundación se nutre de los fondos que se pueden recaudar esta noche y de la solidaridad del público.

Además, se ha destacado que en esta edición la temática que se le ha dado es "un poco hippy", y el actor ha garantizado que fue un 'hippy' tardío en la época de los 70, un movimiento que nos puede hacer reflexionar sobre la situación que estamos viviendo actualmente. "Paz y amor es ahora un lema que desgraciadamente tiene muy poco sentido en el mundo que estamos viviendo", ha expresado Banderas.

El año pasado Antonio Banderas se tuvo que perder la gala por estar trabajando; y tras sufrir un ataque al corazón se dio cuenta de su forma de vivir y cambió su reflexión, "hice que mi profesión se convirtiera en mi hobby", y ha garantizado de manera rotunda que "me moriré en frente de un escenario o delante de una cámara".

Tampoco ha dejado pasar la oportunidad para hablar de su encuentro con la visita del Papa León XIV y ha expresado que se encuentra más cercano a sus creencias; y fue muy emocionante para Banderas ver a una persona que "en las distancias cortas me pareció un hombre humilde, pero de una gran inteligencia y que además viene de trabajar en el barro, que ha trabajado con la gente pobre, que ha sido misionero".

El arte sigue siendo una gran alternativa contra la violencia

Es una de las cosas que Antonio Banderas siempre hace gala siempre que puede.

El actor ha expresado que "es una forma de aprender y de vivir" y que la lectura de libros, las obras de teatro, el cine o la contemplación de la pintura es lo que nos hace "adquirir una identidad no solamente individual, sino también a nivel colectivo", ha afirmado Banderas, y ha seguido manifestando que "mirar a nuestros artistas es conocernos a nosotros mismos".

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