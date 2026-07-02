Se intensifican los incendios de Zaragoza y Huesca con el viento y la humedad como principales enemigos sobre el terreno

La plaga de incendios de cada verano deja fuegos en Borox (Toledo), Santa Elena (Jaén), Plasencia y La Fuega en Huesca. Los incendios ya están repartidos por toda España. Todos estos fuegos se han declarado en las últimas horas aunque el peor de los que se mantienen activos es el de Leciñena en Zaragoza. El fuerte viento ha reactivado el fuego en las últimas horas. La bajada de la humedad y el descenso de las temperaturas dificultan las labores de rescate sobre el terreno. La UME ha enviado más refuerzos en las últimas horas

Efectivos del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR) del Gobierno de Aragón, de los ministerios de Transición Ecológica y Defensa, de la Guardia Civil, de Protección Civil y de la Policía Nacional, siguen trabajando durante la madrugada de este jueves para frenar el avance los fuegos de Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca).

El incendio de Huesca ha obligado a evacuar a 40 personas residentes en el municipio de Morillo de Monclús. Por el momento se desconoce la superficie afectada, pero el INFOAR, a través de su canal de Telegram, ha informado de que las llamas avanzan rápido debido a la orografía y la vegetación de pinar.

Durante esta madrugada trabajarán en la zona dos autobombas y dos medios terrestres del INFOAR, una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como brigadas terrestres y autobombas dependientes del Ministerio de Defensa.

El incendio ha calcinado 2.200 hectáreas y el viento continúa siendo el principal impedimento

En el incendio de Leciñena (Zaragoza), según las últimas informaciones remitidas por el INFOAR, preocupa especialmente uno de lo sectores del flanco derecho, muy cercano al citado municipio. Este incendio, declarado este martes ya ha calcinado 2.200 hectáreas y el viento continúa siendo el principal impedimento para su estabilización.

Esta noche trabajarán siete medios terrestres, siete autobombas y dos bulldozer del INFOAR; dos unidades de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, dos secciones de la UME con 12 autobombas, 87 efectivos y dos bulldozer, todos dependientes de Defensa. Asimismo, se desempeñarán dos autobombas y dos nodrizas de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Protección Civil, por su parte, aportará, un puesto de mando avanzado, tres vehículos ligeros, una unidad logística, un técnico, voluntarios de la comarca de Los Monegros 061 y una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI).

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