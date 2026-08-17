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Suceso
Un toro se escapa de un encierro en Cantalejo (Segovia) y deja una mujer herida con un golpe en la cabeza
Se ha movilizado hasta la localidad segoviana un helicóptero medicalizado para atender a la mujer, que acabó siendo trasladada al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica.
En la mañana de este lunes se ha celebrado en Cantalejo un encierro, en el que todo transcurría con normalidad hasta que uno de los toros se ha salido del recorrido urbano a la altura de la plaza de España. Esto ha generado un momento de tensión entre el público que ha acabado dejando a una mujer herida.
El incidente se ha producido alrededor de las 10:30 horas, cuando el animal consiguió abandonar el espacio delimitado por las talanqueras y alcanzó la plaza de España. La víctima, de 55 años de edad y vecina de Turégano, tropezó con el toro cuando salió del recorrido, que acabó embistiendo a la mujer, y según informa el Centro de Emergencias de Castilla y León 112, la víctima terminó cayendo hacia atrás y se golpeó en la cabeza.
Se ha movilizado hasta Cantalejo un helicóptero medicalizado para atender a la mujer, que acabó siendo trasladada al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica, tal y como explica el 112, que alertó a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Fuentes municipales apuntan a que la herida "se encuentra bien" y permanece recuperándose en el Hospital General de la comunidad autónoma.
La situación se resolvió con rapidez, ya que el toro no estuvo desaparecido en ningún momento y fue localizado en las inmediaciones del recorrido. En cuestión de minutos se consiguió reconducirlo con ayuda de varios vehículos hasta que volvió a entrar en el espacio protegido por las talanqueras.
Además, el Ayuntamiento de Cantalejo destaca que las protecciones estaban correctamente colocadas e insisten en que las talanqueras se revisan cada mañana antes de la celebración de los encierros.
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