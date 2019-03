Inicio de curso con amenazas de huelga

Ha sido una mañana de prisas, de largos abrazos, besos... y nervios que cierran el estómago. "No he podido desayunar porque me dolía la tripa", comenta un niño. Casi ocho millones de alumnos recuperan esta semana la rutina.

Clases que en varias comunidades comienzan con protestas. El ministro de Educación, que ha confirmado que nose presentará en las listas del PSOE a las próximas elecciones, ha anunciado que estudiarán las nuevas medidas implantadas en algunas comunidades.

Desde la una de la tarde, los sindicatos de enseñanza madrileños estudian la convocatoria de tres días de huelga en Secundaria la próxima semana. " España lleva veinte años a la cola de Europa en Educación y nunca he visto que los sindicatos organicen protestas por ello", ha resaltado esta mañana la consejera madrileña, Lucía Figar.

En Orense, estos niños han comenzado sus clases en plena calle. Sus padres han protestado así por el cierre de un aula. A esa hora, el consejero de Educación inauguraba el curso escolar con esta sonora pitada.

Hoy las movilizaciones están en las puertas de los centros, pero la próxima semana la protesta podría dejar a miles de alumnos sin clases.