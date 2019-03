Tres nudistas desafiaron las ordenanzas de la paya de la Victoria, en Cádiz, y fueron a bañarse en una zona donde no está permitido hacerlo sin bañador.



El incidente provocó un enfrentamiento entre bañistas, ya que el enfado de varias familias obligó incluso a intervenir a la policía local.



La reacción ante la aparición de los nudistas en la orilla de la playa fue multitudinaria. La gente comenzó a increparles hasta que un bañista llamó a la policía.



Los agentes pusieron fin a las bromas y los insultos, disolviendo la concentración y poniendo una multa a los nudistas. La Victoria es una playa urbana y las familias la abarrotan en las tardes de domingo. La normativa municipal prohíbe el baño sin ropa en esta zona, pero no todo el mundo está de acuerdo.



Los colectivos naturistas denuncian que los ayuntamientos no tienen competencia para regular el nudismo y creen injusto tener que desplazarse a otras zonas donde no se sanciona su práctica.