Los incendios en Galicia, Asturias y Cantabria provocan varios desalojos y mantienen decenas de focos activos

La jornada del lunes ha sido especialmente complicada en el norte de España por los numerosos incendios forestales que se han extendido por Galicia, Asturias y Cantabria. Las altas temperaturas y el fuerte viento han dificultado las tareas de extinción y han obligado a activar distintos niveles de emergencia en varias zonas.

En Asturias, el Servicio de Emergencias del Principado informó de 28 incendios activos, trece más que horas antes. La gravedad de la situación llevó al Gobierno autonómico a elevar al nivel 1 el Plan de Incendios Forestales (INFOPA).

El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, había activado horas antes la fase 0, pero el empeoramiento de las condiciones al haber temperaturas superiores a los 30 grados y viento del sur, hizo que se tomase esta decisión. Para este martes, 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo de incendios, mientras que 19 lo estarán en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto

Mientras tanto, en Galicia, los equipos de emergencia han trabajado sin descanso para controlar varios focos, especialmente en A Laracha y Carballo, donde trece personas tuvieron que ser desalojadas. Las llamas llegaron a formar un frente de más de dos kilómetros.

En Ponteareas, otro fuego que afectó a 400 hectáreas, aunque ya se ha dado por controlado y se ha desactivado el nivel 2 de emergencia. El humo incluso alcanzó la zona del aeropuerto de Vigo.

Más de una veintena de focos activos

Y en Cantabria, la situación también preocupa. A primera hora del martes seguían 26 incendios activos de los 56 registrados en solo 24 horas. La mayoría se concentran en la parte occidental de la comunidad, afectando a municipios como Valdáliga, Rionansa, Lamasón o Cabuérniga.

A las 06:00 horas, el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha dado a conocer, en un audio remitido por el Ejecutivo, la situación de los incendios forestales en la región, donde ha señalado que esta madrugada ha sido "sin duda la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales".

El incendio más intenso se encuentra en Cires (Lamasón), donde se ha necesitado la ayuda de un helicóptero especializado de la Brigada de Refuerzo (BRIF) de Soria. El Gobierno regional admite que las condiciones meteorológicas son muy adversas, con un riesgo de fuego todavía "muy alto".

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