Muere un joven por consumir nitazenos en Navarra: primera víctima en España de esta droga más potente que el fentanilo

El fallecimiento, ocurrido en 2024 y conocido ahora, alerta sobre la llegada de opioides sintéticos extremadamente peligrosos y difíciles de detectar.

Imagen de archivo de drogas

Pexels

Paula Hidalgo
Un joven de 21 años ha muerto en Navarra tras consumir nitazenos, una droga sintética considerada entre las más potentes y peligrosas del mercado ilegal. Es la primera víctima documentada en España por este tipo de sustancia, mucho más tóxica que el fentanilo o la heroína.

El caso ocurrió en agosto de 2024 pero se ha conocido ahora, y ha sido recogido en un informe del Hospital Universitario de Navarra que alerta de que estos compuestos ya han llegado a nuestro país.

Una sobredosis difícil de detectar

El joven ya había sido atendido días antes tras consumir isotonitazeno con fines recreativos. Durante el traslado, los sanitarios tuvieron que administrarle varias dosis de naloxona para revertir una grave depresión respiratoria, uno de los efectos más peligrosos de estos opioides.

Sin embargo, las pruebas toxicológicas no detectaron la sustancia. Los test habituales no identifican los nitazenos, lo que complica tanto el diagnóstico como la respuesta médica. Cinco días después de recibir el alta, fue hallado muerto en su domicilio tras haber consumido de nuevo por vía nasal.

Qué son los nitazenos y por qué preocupan

Los nitazenos son opioides sintéticos desarrollados en los años 50 por la farmacéutica Ciba AG, pero nunca llegaron a utilizarse en medicina por su extrema toxicidad. Su potencia es muy superior a otras drogas: pueden ser hasta 1.000 veces más fuertes que la morfina y varias veces más potentes que el fentanilo.

Además, su bajo coste y la dificultad para detectarlos los han convertido en una alternativa creciente en el narcotráfico. El último informe de la ONU sobre drogas ya advierte de su expansión como una amenaza emergente.

Imagen de archivo de drogas

Muere un joven por consumir nitazenos en Navarra: primera víctima en España de esta droga más potente que el fentanilo

