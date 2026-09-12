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INCENDIO

Un incendio en un piso obliga a confinar a 13 vecinos y evacuar a otros 14 en Tarragona

El fuego se originó en una habitación de una vivienda que se encontraba vacía y el inmueble afectado ha quedado "inhabitable".

Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Vehículo de Bombers de la Generalitat. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un incendio declarado este sábado en un piso de Tarragona ha obligado a confinar a 13 vecinos y a evacuar a otros 14 de un edificio de once plantas. Todos ellos se encuentran en buen estado, según han informado los Bombers de la Generalitat.

El aviso por el fuego se recibió a las 13:22 horas. Las llamas se habían originado en una habitación de una vivienda situada en la calle Pere Martell, que en ese momento se encontraba vacía.

Los bomberos han intervenido para controlar el incendio y han acompañado posteriormente a los residentes del inmueble para que pudieran recoger sus pertenencias.

Como consecuencia del fuego, el piso donde se inició el incendio ha quedado "inhabitable". Además, las llamas han causado daños leves en otras dos viviendas, principalmente en la zona del patio de luces, así como en bajantes y persianas.

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