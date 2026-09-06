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Así avanza el incendio forestal de Aranda de Duero que alcanza Quemada

Un incendio forestal mantiene en alerta al entorno de Aranda de Duero después de que las llamas avanzaran hasta el municipio de Quemada.

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Un incendio forestal avanza en las inmediaciones de Aranda de Duero y alcanza Quemada | Europa Prees

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un incendio forestal avanza con fuerza en las inmediaciones de Aranda de Duero (Burgos) y ha alcanzado el término municipal de Quemada, lo que supone un riesgo para la población y ha llevado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 de peligrosidad.

El operativo desplegado para combatir las llamas está integrado por alrededor de una treintena de medios, entre los que se encuentran cinco helicópteros e hidroaviones, que trabajan para contener el avance del fuego y evitar que pueda afectar a zonas habitadas.

La evolución del incendio y su proximidad a la población mantienen activado el dispositivo de emergencia, mientras los equipos de extinción trabajan sobre el terreno para controlar el perímetro y frenar la propagación de las llamas.

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