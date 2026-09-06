Así avanza el incendio forestal de Aranda de Duero que alcanza Quemada

Un incendio forestal avanza con fuerza en las inmediaciones de Aranda de Duero (Burgos) y ha alcanzado el término municipal de Quemada, lo que supone un riesgo para la población y ha llevado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 de peligrosidad.

El operativo desplegado para combatir las llamas está integrado por alrededor de una treintena de medios, entre los que se encuentran cinco helicópteros e hidroaviones, que trabajan para contener el avance del fuego y evitar que pueda afectar a zonas habitadas.

La evolución del incendio y su proximidad a la población mantienen activado el dispositivo de emergencia, mientras los equipos de extinción trabajan sobre el terreno para controlar el perímetro y frenar la propagación de las llamas.