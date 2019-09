Consulta la predicción diaria del horóscopo del miércoles, 25 de septiembre ofrecido por Rappel. Descubre qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud a todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Salud: No debes dejar a medias cualquier tratamiento o terapia, si la llevas. Tienes que mejorar tu estado físico y tu alimentación. Dinero: Los ingresos continúan bien y seguro que habrá progresos. En el trabajo tendrás un cambio que te mejorará la economía. Amor: Si has mantenido una relación difícil, podrías caer en otra similar. Si no tienes pareja podrás vivir una pequeña aventura.

Acuario

Salud: Un dolor de estómago o un cólico pueden terminar en una gastritis, que en poco tiempo se te pasará. Mejora tu alimentación te ayudará. Dinero: Los amigos te apoyan en lo que necesites. Si pasas por un apuro económico, todo se solucionará rápidamente si pides ayuda. Amor: Organiza una escapada de fin de semana con tu pareja y viviréis momentos románticos y apasionados, disfrútalo.

Capricornio

Salud: Todo te preocupa excesivamente, hacer más ejercicio y salir un poco a conectar con la naturaleza te hará sentirte más feliz. Dinero: Ahora será el mejor momento para estabilizarte en tu trabajo. Un familiar te propondrá un negocio que te mejorará la economía. Amor: Habla con sinceridad y ponte en tu puesto, pero sin mostrarte exigente. Con diálogo y cariño, harás de tu pareja lo que quieras.

Sagitario

Salud: La salud de tu pareja te preocupará más que la tuya. Seguir una dieta te sentará bien, aunque debes tratar de evitar obsesiones. Dinero: A través de gente conocida, te puede llegar un dinero fácil. No prestes dinero a nadie que todavía te lo deba. Ahorra. Amor: Tienes que tener muy encuentra que no se deben mezclar amor, trabajo o negocios, si no quieres que todo te salga mal.

Escorpio

Salud: Riesgo de gastritis, ardores o cortes de digestión por coger frío en el vientre. Las infusiones te sentarán bien. Dinero: En el trabajo las cosas mejoran y te sentirás apoyada por jefes y superiores. Aprovecha esta confianza para demostrar tu valía. Amor: Será mejor que intentes hablar con tu pareja para mejorar la relación evita los malos entendidos. El fin de semana será apasionado.

Libra

Salud: Con la mejora de tu alimentación y ejercicio, estás muy bien y en plena forma, y con una gran carga de optimismo que transmites. Dinero: Ahora es un buen momento para todos los que tengáis trabajos independientes o en todo lo relacionado con el arte y el comercio. Amor: Te harán un pequeño y emotivo regalo que te hará mucha ilusión. Tu relación de pareja mucho mejor.

Virgo

Salud: Controla tu tensión arterial y los nervios que tienes algo alterados últimamente. Si te duele un poco la espalda, intenta descansar. Dinero: Apriétate el cinturón, frena gastos y acepta lo que te propongan con tal de que tus ingresos no se detengan. Suerte en los juegos de azar. Amor: No pasarás por un buen momento en tu relación de pareja, el sufrimiento que tienes por esa persones tiene que terminarse.

Leo

Salud: Te puedes resentir de un antiguo dolor u operación que te hará visitar al médico. No descubras tu alimentación. Dinero: Controla los gastos innecesarios por tus caprichos, ya que tu familia necesita cubrir otras necesidades. El número 9 te dará suerte. Amor: Si planeas un corto viaje o un fin de semana romántico y especial, la realización de pareja volverá a estar como al principio.

Cáncer

Salud: Riesgo de resbalones o caídas tontas en la calle o en tu casa. No bajes escaleras demasiado rápido y ten cuidado. Dinero: Momento bueno para que te notifiquen un ascenso o recibas un dinero que no esperas. No lo derroches e intenta ahorrar. Amor: Te falta algo de ilusión o de motivación pero en el fondo no quieres mentir o engañar a tu pareja. La sinceridad es muy importante.

Géminis

Salud: Controla el colesterol y el posible exceso de azúcar en tu alimentación. Hacerte un análisis de sangre te puede venir bastante bien. Dinero: Te puedes permitir un capricho que te resultará muy gratificante. En tu familia esperan que les ayudes en este mal momento económico. Amor: Aprovecha este momento, te sentirás el centro de atención en todo momento. Si tienes pareja, vivirás grandes momentos.

Tauro

Salud: No te sientes demasiado bien y eso propicia que te sientas un poco triste, aunque la apatía durará poco. Dinero: Si necesitas un aval o un crédito, vas a tener alguien que te lo facilite por cariño o amistad. Sal de tu casa con el pie derecho. Amor: Si inicias una nueva relación, todo te irá de maravilla. No hagas caso de críticas de falsos amigos y ten cuidado con lo que dices.

Aries

Salud: Un pequeño catarro nasal te puede fastidiar con la complicación de un dolor de cabeza. Un familiar mayor necesitará tu ayuda. Dinero: Los cobros se retrasan y el dinero no te llega para todo lo que necesitas. No cambies de trabajo a lo loco y piensa en los pros y contras. Amor: Discutirás por celos y es posible que tengas una pelea en la que dirás cosas que realmente no sientes. Mejora tu carácter.