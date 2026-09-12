Noticias de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

La tensión social y política en Ceuta, la situación en Arabia Saudí o los disturbios en la diada de Cataluña, entre las noticias más relevantes de este sábado, 12 de septiembre.

La crisis migratoria en Ceuta se enquista mientras crece la presión sobre el Gobierno

La crisis migratoria de Ceuta, iniciada hace 43 días, ha provocado la primera dimisión en el Gobierno de la ciudad. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, ha dejado su cargo tras conocerse los informes y las comunicaciones que mantuvo con el CNI antes de la entrada masiva. Sanz asegura que trasladó las advertencias al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, quien niega haberlas recibido y descarta dimitir.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que Moncloa restó importancia a las advertencias sobre la presión migratoria previa al asalto y ha asegurado que incluso le pidieron que dejara de llamar porque estaba "pesado". Vivas afirma que reclamó activar la "emergencia nacional y el mando único" y que desde Presidencia le respondieron: "No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema".

Mientras continúa la crisis, alrededor de un centenar de marroquíes permanecen acampados en las inmediaciones del Tarajal, donde han reconstruido varias chabolas después del incendio registrado el jueves.

El Gobierno ha habilitado además 500 plazas en la Península para acelerar el traslado de menores migrantes que continúan en Ceuta. La Fiscalía mantiene abiertos más de 30 procedimientos por presuntas agresiones sexuales a mujeres migrantes, con menores como víctimas en el 40% de los casos.

La situación también ha generado un enfrentamiento político. El PP ha responsabilizado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que, más de un mes después de la entrada masiva, la única dimisión haya sido la de un asesor. El Ejecutivo, por su parte, defiende que la situación previa al asalto no permitía anticipar lo ocurrido.

En paralelo, la Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Ceuta, seis ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por su presunta implicación en robos con violencia e intimidación, lesiones y amenazas contra cuatro menores migrantes.

El Gobierno también ha negado la existencia de un brote de tuberculosis en la ciudad. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que no se ha detectado "ni ahora ni desde el 30 de julio" y ha tachado de "nuevo bulo" las informaciones sobre una supuesta alerta sanitaria.

Arabia Saudí cierra su gran alternativa a Ormuz y crece el temor a una escasez mundial de petróleo

Arabia Saudí ha suspendido temporalmente el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste tras varios ataques registrados el jueves en las regiones de Riad y Medina. El Ministerio de Energía saudí ha justificado la decisión "como medida de precaución". Los incidentes han dejado varios heridos.

La infraestructura, de más de 1.000 kilómetros, conecta los yacimientos petrolíferos del este del país con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y constituye una vía alternativa al estrecho de Ormuz. Por ella pueden transportarse alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo.

El cierre se produce en un contexto de elevada tensión en Oriente Próximo, agravado por la actividad de los hutíes, grupo armado yemení respaldado por Irán. Los rebeldes controlan el puerto de Moca y la isla de Mayun, desde donde pueden influir sobre Bab el Mandeb, una de las principales vías de acceso al mar Rojo.

Teherán niega estar detrás de las acciones de los hutíes. "Los acontecimientos en Yemen no tuvieron nada que ver con nosotros. Los yemeníes decidieron levantarse para defender sus derechos", ha afirmado un portavoz iraní.

Arabia Saudí también atribuye los ataques contra el oleoducto a drones lanzados desde territorio iraquí. Riad ha decidido no responder militarmente por ahora y ha dado margen a Bagdad para investigar lo ocurrido. El Gobierno iraquí, que ha condenado los ataques, ha anunciado una investigación urgente.

El cierre de esta ruta energética aumenta la preocupación por una posible reducción de la oferta mundial de petróleo y nuevas subidas de los precios del crudo.

Ocho detenidos por disturbios y desordenes públicos provocados en la diada de Cataluña

Ocho personas fueron detenidas en Barcelona por delitos de desórdenes públicos tras varios incidentes durante la Diada. Las protestas, inicialmente pacíficas, derivaron en actos vandálicos, con quema de contenedores y lanzamiento de objetos contra los agentes.

Las movilizaciones independentistas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana reunieron a unas 57.000 personas entre Barcelona, Girona y Amposta bajo el lema 'Hi soc. Hi som. Independencia'. La cifra supera los 41.000 asistentes del año pasado, aunque sigue lejos de los niveles alcanzados durante los años más intensos del procés.

En Barcelona participaron unas 45.000 personas, mientras que Girona congregó a 11.000 y Amposta a alrededor de 1.600. En esta última localidad, dos columnas, bautizadas como 'Presente' y 'Futuro', confluyeron en el puente colgante, donde desplegaron dos grandes banderas estelades sobre el río Ebro.