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Condenado a más de 30 años de prisión el actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' por intentar matar a su exnovia apuñalándola

El actor estadounidense Nick Pasqual ha sido condenado a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia "múltiples veces".

El actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' Nick Pasqual

El actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' Nick PasqualGetty Images

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Anna Martín
Publicado:

El actor estadounidense Nick Pasqual, de 36 años, famoso por su participación en 'Cómo conocí a vuestra madre', ha sido condenado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato.

Los hechos ocurrían el 23 de mayo de 2024 en Los Ángeles. Pasqual irrumpió en la casa de su expareja y la apuñaló "múltiples veces", luego trató de huir a México. Así lo relataba la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

La expareja estuvo varios días en estado crítico

El actor fue hallado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, de 37 años, a la que había conocido en un set de rodaje y con la que mantuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico. Según indicó la cadena ABC News, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello como resultado de la agresión.

Orden de alejamiento contra Pasqual

Antes del intento de asesinato, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.

Tras lo ocurrido, el actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.

Pasqual dijo en la audiencia que el ataque será una carga que llevará consigo el resto de su vida y se mostró agradecido de que Shehorn siga viva.

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