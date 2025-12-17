Detenido un joven de 22 años por la muerte a puñaladas de su madre en Madrid

Una mujer de 49 años ha muerto la madrugada de este miércoles tras sufrir múltiples puñaladas en el cuello y la espalda, tal y como han confirmado fuentes del SAMUR.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 0:45 horas en la vivienda en la que residía la víctima en la calle Bravo Murillo, del barrio madrileño de Tetuán. Tal y como ha podido saber Antena 3 Noticias el hijo de la víctima, un joven de 22 años, ha sido detenido por este caso. Hasta el momento la Policía Nacional está investigando los hechos en colaboración con agentes de la Policía Municipal y todas las hipótesis se mantienen abiertas.

Más detalles del crimen

El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en el número 267 de la calle de Bravo Murillo en la madrugada de este miércoles cuando por causas que investiga la Policía el joven presuntamente propinó múltiples puñaladas a su madre en todo el cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda.

Cuando llegaron los servicios de emergencia del Samur, la mujer, de nacionalidad boliviana, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a intentar reanimarla con las maniobras pertinentes los efectivos nada han podido hacer por salvar su vida.

La Policía detuvo al hijo, nacido en España, mientras que en el domicilio no se encontraba en ese momento la pareja de la víctima. Agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación

