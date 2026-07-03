Las hermanas de Jonathan Andic declaran que sabían que su padre iba a crear una fundación

Las hijas del fundador de Mango fallecido al caer desde un precipicio en la montaña de Montserrat, han comparecido como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre.

Tras la declaración como testigo el pasado martes de la viuda del empresario, de la psicoterapeuta de la familia, Julia L., y de los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre, la jueza ha tomado declaración a las dos hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, así como a un psiquiatra que le trató.

La jueza de Martorell investiga por homicidio a Jonathan Andic por un "cúmulo de indicios" por los que cree que le mató, entre ellos la mala relación entre ambos, la "obsesión" del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiase el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

Supuestamente, su padre les informaba "con total transparencia" sobre el reparto patrimonial

Las dos han explicado que anualmente se reunían con su padre, que los informaba con "total transparencia" sobre el eventual reparto patrimonial, y que las donaciones que les hacía en vida las iba restando de la herencia para mantener un reparto igualitario entre los hijos.

En su declaración como testigo en septiembre del año pasado ante los Mossos d'Esquadra, una de las hermanas aseguró que la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que nunca les vio discutir, y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero", en contraposición de lo escrito en el auto de prisión provisional eludible con fianza de un millón de euros.

Desconocían si su padre y su hermano pactaron su salida de Mango

Las hermanas también han dicho conocer el testamento de su padre, que no discriminada el equilibrio entre los hijos, y sobre la herencia en vida señalaron que era una herramienta para que pudiera independizarse y que el primogénito acabó rechazando.

Ambas han señalado que Jonathan quería abandonar la responsabilidad ejecutiva y quedarse sólo como consejero de Mango para dedicarse a proyectos propios.

Preguntadas sobre si sabían si su padre y su hermano Jonathan habían pactado la salida de este de Mango, han dicho desconocerlo.