Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Caso Andic

Las hermanas de Jonathan Andic declaran que sabían que su padre iba a crear una fundación

Defienden a su hermano, el cual está investigado por homicidio, y han dicho desconocer si su padre y su hermano habían pactado su salida de Mango.

Imagen de Sarah y Judith Andic, hermanas de Jonathan Andic

Imagen de Sarah y Judith Andic, hermanas de Jonathan Andic EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las hijas del fundador de Mango fallecido al caer desde un precipicio en la montaña de Montserrat, han comparecido como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre.

Tras la declaración como testigo el pasado martes de la viuda del empresario, de la psicoterapeuta de la familia, Julia L., y de los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre, la jueza ha tomado declaración a las dos hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, así como a un psiquiatra que le trató.

La jueza de Martorell investiga por homicidio a Jonathan Andic por un "cúmulo de indicios" por los que cree que le mató, entre ellos la mala relación entre ambos, la "obsesión" del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiase el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

Supuestamente, su padre les informaba "con total transparencia" sobre el reparto patrimonial

Las dos han explicado que anualmente se reunían con su padre, que los informaba con "total transparencia" sobre el eventual reparto patrimonial, y que las donaciones que les hacía en vida las iba restando de la herencia para mantener un reparto igualitario entre los hijos.

En su declaración como testigo en septiembre del año pasado ante los Mossos d'Esquadra, una de las hermanas aseguró que la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que nunca les vio discutir, y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero", en contraposición de lo escrito en el auto de prisión provisional eludible con fianza de un millón de euros.

Desconocían si su padre y su hermano pactaron su salida de Mango

Las hermanas también han dicho conocer el testamento de su padre, que no discriminada el equilibrio entre los hijos, y sobre la herencia en vida señalaron que era una herramienta para que pudiera independizarse y que el primogénito acabó rechazando.

Ambas han señalado que Jonathan quería abandonar la responsabilidad ejecutiva y quedarse sólo como consejero de Mango para dedicarse a proyectos propios.

Preguntadas sobre si sabían si su padre y su hermano Jonathan habían pactado la salida de este de Mango, han dicho desconocerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varias zonas de la Bisbal d'Empordà por un incendio forestal

Incendios Girona

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Muere una mujer de 71 años por un golpe de calor en Sevilla durante la ola de altas temperaturas

Imagen de Sarah y Judith Andic, hermanas de Jonathan Andic

Las hermanas de Jonathan Andic declaran que sabían que su padre iba a crear una fundación

Detenido en Sevilla el fugitivo más buscado de Francia

La Policía detiene en Arahal a un prófugo francés buscado durante 27 años por un atraco

Guardia Civil
CRIMEN OURENSE

Una mujer con problemas psiquiátricos asfixia a su madre en Ourense

Una anciana
Listas de espera

Las listas de espera de la dependencia podrían reducirse casi a la mitad antes de 2028

Imagen de archivo de una piscina
CIERRE PISCINAS

El 'reto marrón', defecar en el agua, provoca el cierre de piscinas y obliga a reforzar la vigilancia

La piscina de un club de Sevilla abrió el 30 de mayo y, hasta ahora, ha tenido que cerrar en seis ocasiones, con interrupciones de unas cuatro horas cada vez. El objetivo es claro: mantener el agua en condiciones adecuadas y que los bañistas puedan disfrutar del verano sin interrupciones ni riesgos sanitarios

Imagen de la Ertzaintza
ROBOS COMERCIOS

Detenido en Bilbao el hombre que amenazaba con un cuchillo a dependientas de comercios de Santutxu

Amenazaba a las dependientas con un cuchillo para robar y les obligaba a desnudarse y encerrarse en el baño para facilitarse la huida.

Ambulancia del 112 Andalucía.

Muere una niña ahogada en la bañera en Álora, Málaga

Coche de la Policía Nacional

Detienen a un hombre tras apuñalar a una persona por escuchar música sin auriculares en un autobús

Andamios

Muere un trabajador tras caer al vacío desde una plataforma en Sevilla

Publicidad